ФСБ предотвратила теракт против офицера Минобороны в Москве

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Силовики предотвратили теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны в Москве, сообщили в ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен диверсионно-террористический акт <...>, организованный украинскими специальными службами совместно с главарями международной террористической организации " Исламское государство "*", — говорится в релизе.

Сотрудники службы задержали троих россиян, причастных к сокрытию возможных следов преступления, и выходца из стран Центральной Азии — непосредственного исполнителя.

Генерал и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Убийство произошло во вторник, 17 декабря, около 06:00. По данным СК, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.

Кроме того, задержанные россияне могли участвовать в мошенничестве через колл-центры.

По заданию кураторов Гуломов с территории Украины и стран Западной Европы дистанционно руководил действиями исполнителя с помощью нескольких мессенджеров. Он обеспечил его деньгами, сведениями об объекте покушения, а также взрывчаткой и другими компонентами для изготовления СВУ, которые украинские спецслужбы забросили в Россию с использованием БПЛА.

"Преступление планировалось совершить общественно опасным способом в одном из густонаселенных районов столицы. По оценкам специалистов, мощность изготовленного террористами СВУ позволяла обеспечить зону сплошного поражения людей в радиусе до 70 метров. При этом по замыслу украинских спецслужб должен был погибнуть и сам исполнитель", — добавили в ФСБ.

Задержанные рассказали, что куратор приказал сделать бомбу и оставить ее около подъезда, прикрепив к велосипеду.

Против них возбудили уголовные дела по статьям о подготовке к теракту и незаконному приобретению, передаче и хранению взрывчатых веществ или устройств.