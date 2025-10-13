Рейтинг@Mail.ru
ФСБ предотвратила теракт против офицера Минобороны в Москве - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 13.10.2025 (обновлено: 10:47 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/terakt-2047903251.html
ФСБ предотвратила теракт против офицера Минобороны в Москве
ФСБ предотвратила теракт против офицера Минобороны в Москве - РИА Новости, 13.10.2025
ФСБ предотвратила теракт против офицера Минобороны в Москве
Силовики предотвратили теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны в Москве, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T10:32:00+03:00
2025-10-13T10:47:00+03:00
происшествия
россия
москва
центральная азия
игорь кириллов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
исламское государство*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047900791_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9fece82ec45165b1763c7b056af07611.jpg
https://ria.ru/20251006/terakty-2046583667.html
https://ria.ru/20250908/terakty-2034839540.html
россия
москва
центральная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обезвреживание бомбы, прикрепленной к велосипеду
Бомбу для убийства высокопоставленного офицера Минобороны России планировалось прикрепить к велосипеду около подъезда дома, следует из видео ФСБ.
2025-10-13T10:32
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047900791_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_541c7e3fcfdf9e06537f42a0e715ae18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, центральная азия, игорь кириллов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство*
Происшествия, Россия, Москва, Центральная Азия, Игорь Кириллов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Исламское государство*

ФСБ предотвратила теракт против офицера Минобороны в Москве

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Силовики предотвратили теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны в Москве, сообщили в ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен диверсионно-террористический акт <...>, организованный украинскими специальными службами совместно с главарями международной террористической организации "Исламское государство"*", — говорится в релизе.
Кадры задержания подозреваемых в подготовке терактов на еврейских культовых объектах - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах
6 октября, 10:33
Сотрудники службы задержали троих россиян, причастных к сокрытию возможных следов преступления, и выходца из стран Центральной Азии — непосредственного исполнителя.
По данным ФСБ, исполнителя завербовал функционер ИГИЛа* Саидакбар Гуломов, объявленный в международный розыск в России и Узбекистане. Отмечается, что он причастен к убийству генерала Игоря Кириллова.

Генерал и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Убийство произошло во вторник, 17 декабря, около 06:00. По данным СК, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.

Кроме того, задержанные россияне могли участвовать в мошенничестве через колл-центры.
По заданию кураторов Гуломов с территории Украины и стран Западной Европы дистанционно руководил действиями исполнителя с помощью нескольких мессенджеров. Он обеспечил его деньгами, сведениями об объекте покушения, а также взрывчаткой и другими компонентами для изготовления СВУ, которые украинские спецслужбы забросили в Россию с использованием БПЛА.
"Преступление планировалось совершить общественно опасным способом в одном из густонаселенных районов столицы. По оценкам специалистов, мощность изготовленного террористами СВУ позволяла обеспечить зону сплошного поражения людей в радиусе до 70 метров. При этом по замыслу украинских спецслужб должен был погибнуть и сам исполнитель", — добавили в ФСБ.
Задержанные рассказали, что куратор приказал сделать бомбу и оставить ее около подъезда, прикрепив к велосипеду.
Против них возбудили уголовные дела по статьям о подготовке к теракту и незаконному приобретению, передаче и хранению взрывчатых веществ или устройств.
* ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году
8 сентября, 14:16
 
ПроисшествияРоссияМоскваЦентральная АзияИгорь КирилловФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Исламское государство*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала