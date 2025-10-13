На Аляску обрушился мощный тайфун

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. РИА Новости. Тайфун "Халонг" обрушился на западное побережье американской Аляски, снося и смывая дома, не менее трех человек числятся пропавшими без вести, сообщает департамент общественной безопасности штата.

"Три человека числятся пропавшими без вести в Куигиллингоке... В обоих сообществах (Куигиллингок и Кипнук - ред.) ночью наблюдался сильный ветер и паводок, нанесшие серьезный ущерб, в том числе восемь домов снесло с фундаментов", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Ссылаясь на сообщения в соцсетях, газета Anchorage Daily News отмечает, что в некоторых "унесенных" домах находились люди. По словам представителя департамента Джереми Зидека, многие из них были спасены. Он добавил, что сведений о серьезно раненных или погибших не поступало.