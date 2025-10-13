https://ria.ru/20251013/tayfun-2047893759.html
На Аляску обрушился мощный тайфун
На Аляску обрушился мощный тайфун - РИА Новости, 13.10.2025
На Аляску обрушился мощный тайфун
Тайфун "Халонг" обрушился на западное побережье американской Аляски, снося и смывая дома, не менее трех человек числятся пропавшими без вести
На Аляску обрушился мощный тайфун
На Аляске тайфун сносит и смывает дома
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. РИА Новости. Тайфун "Халонг" обрушился на западное побережье американской Аляски, снося и смывая дома, не менее трех человек числятся пропавшими без вести, сообщает департамент общественной безопасности штата.
"Три человека числятся пропавшими без вести в Куигиллингоке... В обоих сообществах (Куигиллингок и Кипнук - ред.) ночью наблюдался сильный ветер и паводок, нанесшие серьезный ущерб, в том числе восемь домов снесло с фундаментов", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Ссылаясь на сообщения в соцсетях, газета Anchorage Daily News отмечает, что в некоторых "унесенных" домах находились люди. По словам представителя департамента Джереми Зидека, многие из них были спасены. Он добавил, что сведений о серьезно раненных или погибших не поступало.
Издание отмечает, что, по оценкам метеорологов, "Халонг" двигался по очень необычной траектории. Ожидалось, что он будет двигаться на север, однако он сместился на восток. Скорость ветра местами достигала примерно 44 метров секунду. Как ожидается, далее тайфун будет двигаться на север, к морю Бофорта, где должен ослабнуть.