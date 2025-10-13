Тверская область передала экскаватор для военнослужащих в зоне СВО

БЕЛГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Правительство Тверской области совместно с Тверским колледжем транспорта и сервиса отправили экскаватор для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции на запорожском направлении, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
"Из Тверской области для военнослужащих, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции на запорожском направлении, передан экскаватор. Эта техника, как рассказал военнослужащий с позывным "Каскад", в осенне-зимний период крайне необходима. Экскаватор будет использоваться в том числе для обустройства блиндажей, капониров", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Воронежские власти передали квадрокоптер и продукты в зону СВО
10 октября, 16:07
Отмечается, что передача экскаватора была организована Тверским колледжем транспорта и сервиса, где данная техника ранее использовалась для обучения студентов.
"Поскольку нам приобрели новый экскаватор, а этот ещё рабочий, в хорошем состоянии, было принято решение о передаче его в зону СВО. Надеемся, что техника поможет нашим военнослужащим", - сказала и.о. директора колледжа Татьяна Калинкина, слова которой приводит пресс-служба.
В правительстве подчеркнули, что в Верхневолжье ведется комплексная работа по отправке гуманитарных грузов военнослужащим при активном участии жителей разных муниципалитетов. Сообщается, что из Кесовогорского округа в зону СВО был передан квадроцикл, приобретенный на собранные жителями средства, а также медикаменты, продукты, средства личной гигиены и маскировочные сети. Жители Удомельского округа собрали два гумгруза, состоящие из маскировочных сетей, продуктов питания, перевязочного материала, нательного и постельного белья.