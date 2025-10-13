Рейтинг@Mail.ru
Тверская область передала экскаватор для военнослужащих в зоне СВО - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
18:49 13.10.2025 (обновлено: 19:44 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/svo-2048035963.html
Тверская область передала экскаватор для военнослужащих в зоне СВО
Тверская область передала экскаватор для военнослужащих в зоне СВО - РИА Новости, 13.10.2025
Тверская область передала экскаватор для военнослужащих в зоне СВО
Правительство Тверской области совместно с Тверским колледжем транспорта и сервиса отправили экскаватор для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T18:49:00+03:00
2025-10-13T19:44:00+03:00
надежные люди
безопасность
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048049583_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_56aa7dd2ea75cde286b5d3a7e7bb8535.jpg
https://ria.ru/20251010/voronezh-2047552856.html
https://ria.ru/20251013/svo-2047991047.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048049583_127:0:1300:880_1920x0_80_0_0_5eeda9e393616a19ff383049d2cbf584.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, тверская область
Надежные люди, Безопасность, Тверская область
Тверская область передала экскаватор для военнослужащих в зоне СВО

Тверская область отправила экскаватор для бойцов СВО

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиТверская область передала экскаватор для военнослужащих в зоне СВО
Тверская область передала экскаватор для военнослужащих в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Тверская область передала экскаватор для военнослужащих в зоне СВО
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Правительство Тверской области совместно с Тверским колледжем транспорта и сервиса отправили экскаватор для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции на запорожском направлении, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
"Из Тверской области для военнослужащих, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции на запорожском направлении, передан экскаватор. Эта техника, как рассказал военнослужащий с позывным "Каскад", в осенне-зимний период крайне необходима. Экскаватор будет использоваться в том числе для обустройства блиндажей, капониров", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Воронежские власти передали продукты, газовые баллоны и квадрокоптер в зону СВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Воронежские власти передали квадрокоптер и продукты в зону СВО
10 октября, 16:07
Отмечается, что передача экскаватора была организована Тверским колледжем транспорта и сервиса, где данная техника ранее использовалась для обучения студентов.
"Поскольку нам приобрели новый экскаватор, а этот ещё рабочий, в хорошем состоянии, было принято решение о передаче его в зону СВО. Надеемся, что техника поможет нашим военнослужащим", - сказала и.о. директора колледжа Татьяна Калинкина, слова которой приводит пресс-служба.
В правительстве подчеркнули, что в Верхневолжье ведется комплексная работа по отправке гуманитарных грузов военнослужащим при активном участии жителей разных муниципалитетов. Сообщается, что из Кесовогорского округа в зону СВО был передан квадроцикл, приобретенный на собранные жителями средства, а также медикаменты, продукты, средства личной гигиены и маскировочные сети. Жители Удомельского округа собрали два гумгруза, состоящие из маскировочных сетей, продуктов питания, перевязочного материала, нательного и постельного белья.
Архангельские волонтёры передали 559 порций еды для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Архангельские волонтеры передали гумпомощь для бойцов СВО
Вчера, 15:52
 
Надежные людиБезопасностьТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала