Архангельские волонтеры передали гумпомощь для бойцов СВО - РИА Новости, 13.10.2025
15:52 13.10.2025
Архангельские волонтеры передали гумпомощь для бойцов СВО
Архангельские волонтеры передали гумпомощь для бойцов СВО
Волонтёрское движение "Катюша" подготовило к отправке в зону спецоперации новую партию гуманитарной помощи для военнослужащих, в ее составе – 559 порций еды,... РИА Новости, 13.10.2025
архангельское
Архангельские волонтеры передали гумпомощь для бойцов СВО

АРХАНГЕЛЬСК, 13 окт – РИА Новости. Волонтёрское движение "Катюша" подготовило к отправке в зону спецоперации новую партию гуманитарной помощи для военнослужащих, в ее составе – 559 порций еды, сообщил региональный штаб "Вместе мы сильнее".
"Все поступившие от неравнодушных граждан продукты были тщательно упакованы и распределены по девяти большим вёдрам. Среди отправляемого — 559 порций каш и супов, а также варенье, свежие яблоки и сухарики, которые станут для бойцов напоминанием о домашнем уюте", - говорится в сообщении.
