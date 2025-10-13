https://ria.ru/20251013/svo-2047991047.html
Архангельские волонтеры передали гумпомощь для бойцов СВО
Архангельские волонтеры передали гумпомощь для бойцов СВО - РИА Новости, 13.10.2025
Архангельские волонтеры передали гумпомощь для бойцов СВО
Волонтёрское движение "Катюша" подготовило к отправке в зону спецоперации новую партию гуманитарной помощи для военнослужащих, в ее составе – 559 порций еды,... РИА Новости, 13.10.2025
надежные люди
архангельское
архангельское
Архангельские волонтеры передали гумпомощь для бойцов СВО
Архангельские волонтеры передали 559 порций еды в зону СВО
АРХАНГЕЛЬСК, 13 окт – РИА Новости. Волонтёрское движение "Катюша" подготовило к отправке в зону спецоперации новую партию гуманитарной помощи для военнослужащих, в ее составе – 559 порций еды, сообщил региональный штаб "Вместе мы сильнее".
"Все поступившие от неравнодушных граждан продукты были тщательно упакованы и распределены по девяти большим вёдрам. Среди отправляемого — 559 порций каш и супов, а также варенье, свежие яблоки и сухарики, которые станут для бойцов напоминанием о домашнем уюте", - говорится в сообщении.