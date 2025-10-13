Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр" - РИА Новости, 13.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 13.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр" - РИА Новости, 13.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
Подразделения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 60 военнослужащих ВСУ и пять станций радиоэлектронной борьбы в Херсонской области, сообщило в... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T12:43:00+03:00
2025-10-13T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 60 боевиков в зоне действия войск "Днепр"

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 60 военнослужащих ВСУ и пять станций радиоэлектронной борьбы в Херсонской области, сообщило в понедельник журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Томарино, Львово, Антоновка и Садовое Херсонской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 60 украинских военнослужащих, пять автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
