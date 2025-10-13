https://ria.ru/20251013/svo-2047934075.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр" - РИА Новости, 13.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
Подразделения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 60 военнослужащих ВСУ и пять станций радиоэлектронной борьбы в Херсонской области, сообщило в... РИА Новости, 13.10.2025
херсонская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
