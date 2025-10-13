Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 60 военнослужащих ВСУ и пять станций радиоэлектронной борьбы в Херсонской области, сообщило в понедельник журналистам Минобороны РФ.