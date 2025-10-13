Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 13.10.2025 (обновлено: 13:36 13.10.2025)
ВС России освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области
ВС России освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области
Российская группировка "Запад" освободила населённый пункт Боровская Андреевка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.10.2025
ВС России освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Российская группировка "Запад" освободила населённый пункт Боровская Андреевка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" активными действиями освободили населенный пункт Боровская Андреевка Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства.
