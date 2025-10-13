https://ria.ru/20251013/sudno-2048075272.html
В Черном море затонул корабль с украинским экипажем
В Черном море, у побережья Болгарии затонуло грузовое судно Eileen с украинским экипажем, сообщает болгарский портал Maritime. РИА Новости, 13.10.2025
в мире
болгария
черное море
болгария
черное море
