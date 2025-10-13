Рейтинг@Mail.ru
В Черном море затонул корабль с украинским экипажем - РИА Новости, 13.10.2025
23:13 13.10.2025
В Черном море затонул корабль с украинским экипажем
В Черном море затонул корабль с украинским экипажем - РИА Новости, 13.10.2025
В Черном море затонул корабль с украинским экипажем
В Черном море, у побережья Болгарии затонуло грузовое судно Eileen с украинским экипажем, сообщает болгарский портал Maritime. РИА Новости, 13.10.2025
в мире, болгария, черное море
В мире, Болгария, Черное море
В Черном море затонул корабль с украинским экипажем

В Черном море затонуло грузовое судно с украинским экипажем. Подробности

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧерное море
Черное море - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Черное море. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Черном море, у побережья Болгарии затонуло грузовое судно Eileen с украинским экипажем, сообщает болгарский портал Maritime.
"Судно Eileen подало сигнал бедствия", — говорится в материале.
По данным портала, корабль получил пробоину в 140 морских милях (примерно 260 километров) от побережья Болгарии. Экипаж из десяти человек был вынужден покинуть судно на двух плотах.
К месту происшествия были направлены пограничный корабль и вертолет ВМС Болгарии, румынские и турецкие суда. В результате совместной операции моряков обнаружили и подняли на борт турецкого судна.
Вскоре после эвакуации корабль Eileen затонул. Причины происшествия неизвестны.
