Среди убитых при обстреле Эль-Фашера повстанцами оказались 17 детей - РИА Новости, 13.10.2025
01:23 13.10.2025
Среди убитых при обстреле Эль-Фашера повстанцами оказались 17 детей
Среди убитых при обстреле Эль-Фашера повстанцами оказались 17 детей
Среди убитых после обстрела суданского Эль-Фашира повстанцами мирных граждан находились по меньшей мере 17 детей, сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T01:23:00+03:00
2025-10-13T01:23:00+03:00
в мире
северный дарфур
судан
юнисеф
оон
северный дарфур
судан
2025
в мире, северный дарфур, судан, юнисеф, оон
В мире, Северный Дарфур, Судан, ЮНИСЕФ, ООН
Среди убитых при обстреле Эль-Фашера повстанцами оказались 17 детей

ЮНИСЕФ: при обстреле повстанцами суданского Эль-Фашера погибли 17 детей

Последствия удара беспилотника формирований Сил быстрого реагирования (СБР) по больнице в городе Эль-Фашер на западе Судана
Последствия удара беспилотника формирований Сил быстрого реагирования (СБР) по больнице в городе Эль-Фашер на западе Судана - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : пресс-служба губернатора региона Дарфур
Последствия удара беспилотника формирований Сил быстрого реагирования (СБР) по больнице в городе Эль-Фашер на западе Судана
ЖЕНЕВА, 13 окт - РИА Новости. Среди убитых после обстрела суданского Эль-Фашира повстанцами мирных граждан находились по меньшей мере 17 детей, сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
"По сообщениям, полученным ЮНИСЕФ, по меньшей мере 17 детей - девять девочек и восемь мальчиков, включая семидневного младенца, - погибли в результате нападения на центр перемещения "Дар-эль-Аркам" в Эль-Фашере (Северный Дарфур). Еще 21 ребенок получил ранения", - сообщила организация в коммюнике.
Последствия обстрела на западе Судана - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
СМИ узнали, на что пришлось пойти жителям Судана на фоне массового голода
15 сентября, 08:59
В субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на волонтерскую группу "Координационный комитет сопротивления в Эль-Фашере" сообщило, что более 60 мирных жителей погибли в результате ударов беспилотников, нанесенных мятежниками из Сил быстрого реагирования (СБР) по лагерю для внутренне перемещенных лиц в городе Эль-Фашер на западе Судана.
В ЮНИСЕФ напомнили, что Эль-Фашер находится в осаде СБР уже более 500 дней, что привело к серьезным ограничениям передвижения, доступа к продовольствию, воде и медицинскому обслуживанию. В нескольких районах Северного Дарфура уже несколько месяцев наблюдается голод, а ситуация с продовольственной безопасностью и питанием детей достигла катастрофического уровня.
"Медицинские учреждения сообщают об увеличении числа предотвратимых детских смертей, связанных с голодом и болезнями. Нарушение путей снабжения, разграбление гуманитарных конвоев и отказ в гуманитарном доступе сделали практически невозможным оказание постоянной помощи", - сообщили в фонде.
В ЮНИСЕФ вновь призывали к немедленному прекращению боевых действий на всей территории Судана, снятию осады Эль-Фашера, а также безопасному и беспрепятственному гуманитарному доступу к пострадавшему населению.
С мая 2024 года в Эль-Фашере, столице Северного Дарфура, продолжаются ожесточенные столкновения между военными на стороне Суданских вооруженных сил и их союзниками, с одной стороны, и СБР - с другой, причем в последние недели бои обострились. Судан по-прежнему охвачен масштабным конфликтом между армией и мятежниками, который начался в апреле 2023 года. В результате боевых действий погибли десятки тысяч человек, миллионы стали беженцами, что усугубило гуманитарный кризис в стране.
Логотип ЮНИСЕФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Судане атаковали конвой ООН с продовольствием
3 июня, 11:46
 
В миреСеверный ДарфурСуданЮНИСЕФООН
 
 
