Среди убитых при обстреле Эль-Фашера повстанцами оказались 17 детей

ЖЕНЕВА, 13 окт - РИА Новости. Среди убитых после обстрела суданского Эль-Фашира повстанцами мирных граждан находились по меньшей мере 17 детей, сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

"По сообщениям, полученным ЮНИСЕФ , по меньшей мере 17 детей - девять девочек и восемь мальчиков, включая семидневного младенца, - погибли в результате нападения на центр перемещения "Дар-эль-Аркам" в Эль-Фашере ( Северный Дарфур ). Еще 21 ребенок получил ранения", - сообщила организация в коммюнике.

В субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на волонтерскую группу "Координационный комитет сопротивления в Эль-Фашере" сообщило, что более 60 мирных жителей погибли в результате ударов беспилотников, нанесенных мятежниками из Сил быстрого реагирования (СБР) по лагерю для внутренне перемещенных лиц в городе Эль-Фашер на западе Судана

В ЮНИСЕФ напомнили, что Эль-Фашер находится в осаде СБР уже более 500 дней, что привело к серьезным ограничениям передвижения, доступа к продовольствию, воде и медицинскому обслуживанию. В нескольких районах Северного Дарфура уже несколько месяцев наблюдается голод, а ситуация с продовольственной безопасностью и питанием детей достигла катастрофического уровня.

"Медицинские учреждения сообщают об увеличении числа предотвратимых детских смертей, связанных с голодом и болезнями. Нарушение путей снабжения, разграбление гуманитарных конвоев и отказ в гуманитарном доступе сделали практически невозможным оказание постоянной помощи", - сообщили в фонде.

В ЮНИСЕФ вновь призывали к немедленному прекращению боевых действий на всей территории Судана, снятию осады Эль-Фашера, а также безопасному и беспрепятственному гуманитарному доступу к пострадавшему населению.