Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста бизнесмену Карапетяну

ЕРЕВАН, 13 окт – РИА Новости. Суд в Ереване рассмотрит вопрос о продлении ареста предпринимателю Самвелу Карапетяну 14 октября, сообщила РИА Новости его адвокат Лиана Гаспарян.
"Четырнадцатого октября суд рассмотрит вопрос о мере пресечения Карапетяну", - сказала адвокат.
Представитель возглавляемого Карапетяном движения "По-нашему" Алик Алексанян сообщил в понедельник в соцсетях, что во вторник сторонники предпринимателя соберутся у здания суда в 17.00 мск, а если он не будет освобожден, то в конце недели будет организован крупный митинг на площади Свободы в Ереване.
В понедельник пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что обвинение Карапетяну было дополнено пунктами статьи об отмывании денег. Адвокаты Карапетяна распространили заявление, в котором говорится, что новое обвинение предъявлено без каких-либо относящихся к делу данных, без какого-либо минимального правового и законного основания.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская