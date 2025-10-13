В Москве суд арестовал мужчину, отправившего ВСУ криптовалюту

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Савеловский суд Москвы арестовал москвича, обвиняемого в переводе более 60 тысяч рублей в криптовалюте на счета, указанные журналистом-иноагентом Аркадием Бабченко* для финансирования ВСУ, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Юрия Беленького меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).

Срок ареста установлен на 1 месяц 28 суток.

В суде добавили, что его адвокат просил не отправлять своего подзащитного в СИЗО, а ограничиться домашним арестом, залогом или запретом определенных действий.

По данным следствия, с января 2023 по март 2024 года фигурант в целях финансирования вооруженных сил Украины, а также террористической организации, деятельность которой запрещена в Российской Федерации, перевел в криптовалюте по реквизитам, указанным Бабченко*, свыше 60 тысяч рублей.