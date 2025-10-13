Рейтинг@Mail.ru
В Москве суд арестовал мужчину, отправившего ВСУ криптовалюту - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 13.10.2025 (обновлено: 18:26 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/sud-2048029559.html
В Москве суд арестовал мужчину, отправившего ВСУ криптовалюту
В Москве суд арестовал мужчину, отправившего ВСУ криптовалюту - РИА Новости, 13.10.2025
В Москве суд арестовал мужчину, отправившего ВСУ криптовалюту
Савеловский суд Москвы арестовал москвича, обвиняемого в переводе более 60 тысяч рублей в криптовалюте на счета, указанные журналистом-иноагентом Аркадием... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T18:25:00+03:00
2025-10-13T18:26:00+03:00
происшествия
россия
москва
аркадий бабченко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150567/29/1505672957_0:24:3470:1976_1920x0_80_0_0_aac63afe0a97255d0615f1292e12ff45.jpg
https://ria.ru/20250915/vsu-2041965265.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150567/29/1505672957_402:0:3069:2000_1920x0_80_0_0_dc4eef6c1181a74a776350b60eda3fcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, аркадий бабченко, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Москва, Аркадий Бабченко, Вооруженные силы Украины
В Москве суд арестовал мужчину, отправившего ВСУ криптовалюту

Савеловский суд арестовал москвича за финансирование ВСУ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗадержанный
Задержанный - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Задержанный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Савеловский суд Москвы арестовал москвича, обвиняемого в переводе более 60 тысяч рублей в криптовалюте на счета, указанные журналистом-иноагентом Аркадием Бабченко* для финансирования ВСУ, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Юрия Беленького меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).
Срок ареста установлен на 1 месяц 28 суток.
В суде добавили, что его адвокат просил не отправлять своего подзащитного в СИЗО, а ограничиться домашним арестом, залогом или запретом определенных действий.
По данным следствия, с января 2023 по март 2024 года фигурант в целях финансирования вооруженных сил Украины, а также террористической организации, деятельность которой запрещена в Российской Федерации, перевел в криптовалюте по реквизитам, указанным Бабченко*, свыше 60 тысяч рублей.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
Задержание членов ОПГ, которые вывели за рубеж более 2,5 млрд рублей - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
СК: ОПГ, выводившая деньги за рубеж, финансировала ВСУ
15 сентября, 09:51
 
ПроисшествияРоссияМоскваАркадий БабченкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала