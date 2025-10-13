https://ria.ru/20251013/sud-2048029559.html
В Москве суд арестовал мужчину, отправившего ВСУ криптовалюту
В Москве суд арестовал мужчину, отправившего ВСУ криптовалюту - РИА Новости, 13.10.2025
В Москве суд арестовал мужчину, отправившего ВСУ криптовалюту
Савеловский суд Москвы арестовал москвича, обвиняемого в переводе более 60 тысяч рублей в криптовалюте на счета, указанные журналистом-иноагентом Аркадием... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T18:25:00+03:00
2025-10-13T18:25:00+03:00
2025-10-13T18:26:00+03:00
происшествия
россия
москва
аркадий бабченко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150567/29/1505672957_0:24:3470:1976_1920x0_80_0_0_aac63afe0a97255d0615f1292e12ff45.jpg
https://ria.ru/20250915/vsu-2041965265.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150567/29/1505672957_402:0:3069:2000_1920x0_80_0_0_dc4eef6c1181a74a776350b60eda3fcd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, аркадий бабченко, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Москва, Аркадий Бабченко, Вооруженные силы Украины
В Москве суд арестовал мужчину, отправившего ВСУ криптовалюту
Савеловский суд арестовал москвича за финансирование ВСУ
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Савеловский суд Москвы арестовал москвича, обвиняемого в переводе более 60 тысяч рублей в криптовалюте на счета, указанные журналистом-иноагентом Аркадием Бабченко* для финансирования ВСУ, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Юрия Беленького меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).
Срок ареста установлен на 1 месяц 28 суток.
В суде добавили, что его адвокат просил не отправлять своего подзащитного в СИЗО, а ограничиться домашним арестом, залогом или запретом определенных действий.
По данным следствия, с января 2023 по март 2024 года фигурант в целях финансирования вооруженных сил Украины, а также террористической организации, деятельность которой запрещена в Российской Федерации, перевел в криптовалюте по реквизитам, указанным Бабченко*, свыше 60 тысяч рублей.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ