В Подмосковье директора магазина осудили за убийство покупателя
В Подмосковье директора магазина осудили за убийство покупателя - РИА Новости, 13.10.2025
В Подмосковье директора магазина осудили за убийство покупателя
Директора магазина в Подмосковье осудили на девять лет и восемь месяцев за убийство покупателя из-за кражи алкоголя, сообщает ГСУ СК России по Московской... РИА Новости, 13.10.2025
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
раменский
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
россия
раменский
В Подмосковье директора магазина осудили за убийство покупателя
В Подмосковья директора магазина осудили почти на 10 лет за убийство покупателя
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Директора магазина в Подмосковье осудили на девять лет и восемь месяцев за убийство покупателя из-за кражи алкоголя, сообщает ГСУ СК России по Московской области.
Ранее в Telegram-канале подмосковного главка СК России
сообщалось, что директор продуктового магазина в Московской области
предстанет перед судом по делу об убийстве покупателя из-за кражи алкоголя.
"В Подмосковье бывший директор продуктового магазина признан виновным в убийстве покупателя. Собранные следователем следственного отдела по городу Раменское
ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 32-летнему мужчине. Он признан виновным в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Следствием и судом установлено, что 30 ноября 2024 года осужденный, находясь в подсобном помещении продуктового магазина, избил потерпевшего, а затем задушил. Подчеркивается, что мотивом преступления стала кража алкогольной продукции покупателем.
"Собранные доказательства легли в основу обвинения. Приговором Раменского городского суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 9 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - добавляется в сообщении.