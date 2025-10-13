В Подмосковье директора магазина осудили за убийство покупателя

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Директора магазина в Подмосковье осудили на девять лет и восемь месяцев за убийство покупателя из-за кражи алкоголя, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Ранее в Telegram-канале подмосковного главка СК России сообщалось, что директор продуктового магазина в Московской области предстанет перед судом по делу об убийстве покупателя из-за кражи алкоголя.

"В Подмосковье бывший директор продуктового магазина признан виновным в убийстве покупателя. Собранные следователем следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 32-летнему мужчине. Он признан виновным в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Следствием и судом установлено, что 30 ноября 2024 года осужденный, находясь в подсобном помещении продуктового магазина, избил потерпевшего, а затем задушил. Подчеркивается, что мотивом преступления стала кража алкогольной продукции покупателем.