В Подмосковье директора магазина осудили за убийство покупателя
17:33 13.10.2025
В Подмосковье директора магазина осудили за убийство покупателя
В Подмосковье директора магазина осудили за убийство покупателя
2025-10-13T17:33:00+03:00
2025-10-13T17:33:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
раменский
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
россия
раменский
происшествия, московская область (подмосковье), россия, раменский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Раменский, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье директора магазина осудили за убийство покупателя

В Подмосковья директора магазина осудили почти на 10 лет за убийство покупателя

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Директора магазина в Подмосковье осудили на девять лет и восемь месяцев за убийство покупателя из-за кражи алкоголя, сообщает ГСУ СК России по Московской области.
Ранее в Telegram-канале подмосковного главка СК России сообщалось, что директор продуктового магазина в Московской области предстанет перед судом по делу об убийстве покупателя из-за кражи алкоголя.
"В Подмосковье бывший директор продуктового магазина признан виновным в убийстве покупателя. Собранные следователем следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 32-летнему мужчине. Он признан виновным в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Следствием и судом установлено, что 30 ноября 2024 года осужденный, находясь в подсобном помещении продуктового магазина, избил потерпевшего, а затем задушил. Подчеркивается, что мотивом преступления стала кража алкогольной продукции покупателем.
"Собранные доказательства легли в основу обвинения. Приговором Раменского городского суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 9 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - добавляется в сообщении.
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияРаменскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
