Гуцул обратила внимание Апелляционного суда на нарушения по ее делу
Гуцул обратила внимание Апелляционного суда на нарушения по ее делу - РИА Новости, 13.10.2025
Гуцул обратила внимание Апелляционного суда на нарушения по ее делу
Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратила внимание Апелляционного суда на нарушения по ее делу в первой инстанции, заявила адвокат Наталья Байрам. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T17:07:00+03:00
2025-10-13T17:07:00+03:00
2025-10-13T18:27:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
молдавия
гагаузия
кишинев
Гуцул обратила внимание Апелляционного суда на нарушения по ее делу
Байрам: Гуцул обратила внимание Апелляционного суда на нарушения по ее делу