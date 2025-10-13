Рейтинг@Mail.ru
Гуцул обратила внимание Апелляционного суда на нарушения по ее делу
17:07 13.10.2025 (обновлено: 18:27 13.10.2025)
Гуцул обратила внимание Апелляционного суда на нарушения по ее делу
Гуцул обратила внимание Апелляционного суда на нарушения по ее делу
Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратила внимание Апелляционного суда на нарушения по ее делу в первой инстанции, заявила адвокат Наталья Байрам.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 окт — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратила внимание Апелляционного суда на нарушения по ее делу в первой инстанции, заявила адвокат Наталья Байрам.
"Сегодняшнее заседание было предусмотрено для того, чтобы выслушать Евгению Гуцул. Начала она свои показания с того, что, во-первых, не признает себя виновной. Во-вторых, она заметила и высказалась на заседании о многих нарушениях, которые были со стороны первого суда", — сказала она РИА Новости.

По словам адвоката, Гуцул указала на то, что во время рассмотрения в первом суде уже после окончания разбирательства по делу прокурор пересмотрел обвинение.
"И защита сделала запрос к судье, чтобы, во-первых, это измененное обвинение Евгении было разъяснено, и во-вторых, чтобы она была допрошена. <...> Но исходя из того, что в этом праве нам было отказано в первом суде, Гуцул и начала свое обращение к Апелляционному суду: вот мне выдвинули новое обвинение, но меня не выслушали по этому новому обвинению. И поэтому она посчитала нужным сегодня высказаться и рассказать все по каждому эпизоду, по каждому свидетелю, по каждому доказательству", — пояснила Байрам.

Она также добавила, что у международных адвокатов Гуцул уже есть основания для обращения в ООН и ЕСПЧ, чтобы обжаловать ее незаконное задержание.
Приговор Гуцул и давление на оппозицию в Молдавии

Главу Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил башкана к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. По этому же делу проходит активистка блока "Победа" Светлана Попан, ее приговорили к шести годам лишения свободы.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией".
