В Нижегородской области мужчина, обезглавивший сноху, попал под суд - РИА Новости, 13.10.2025
16:59 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/sud-2048008519.html
В Нижегородской области мужчина, обезглавивший сноху, попал под суд
В Нижегородской области мужчина, обезглавивший сноху, попал под суд - РИА Новости, 13.10.2025
В Нижегородской области мужчина, обезглавивший сноху, попал под суд
Житель Нижегородской области, обвиняемый в убийстве снохи и обезглавливании ее тела в ночь перед Рождеством, предстанет перед судом, сообщает региональное... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T16:59:00+03:00
2025-10-13T16:59:00+03:00
происшествия
нижегородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
россия
происшествия, нижегородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области мужчина, обезглавивший сноху, попал под суд

Житель Нижегородской области попал под суд за убийство снохи перед Рождеством

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт – РИА Новости. Житель Нижегородской области, обвиняемый в убийстве снохи и обезглавливании ее тела в ночь перед Рождеством, предстанет перед судом, сообщает региональное Следственное управление Следственного комитета России.
По версии следствия, в ночь на 7 января житель рабочего поселка Шатки в ходе ссоры со снохой много раз ударил ее ножом, после чего отрезал голову. В январе мужчину заключили под стражу, уточнили в ведомстве.
В региональном СУ СК рассказали, что было возбуждено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью и надругательстве над телом умершего.
"Уголовное дело направлено в суд", - говорится в сообщении.
В СУ СК по Нижегородской области уточнили, что обвиняемый может получить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Обезвреживание бомбы, прикрепленной к велосипеду - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Задержанный рассказал, как готовил бомбу для убийства офицера Минобороны
ПроисшествияНижегородская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала