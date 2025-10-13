https://ria.ru/20251013/sud-2048008519.html
В Нижегородской области мужчина, обезглавивший сноху, попал под суд
Житель Нижегородской области, обвиняемый в убийстве снохи и обезглавливании ее тела в ночь перед Рождеством, предстанет перед судом, сообщает региональное... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T16:59:00+03:00
2025-10-13T16:59:00+03:00
2025-10-13T16:59:00+03:00
происшествия
нижегородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
https://ria.ru/20251013/minoborony-2047901267.html
нижегородская область
россия
происшествия, нижегородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Нижегородской области попал под суд за убийство снохи перед Рождеством