В Нижегородской области мужчина, обезглавивший сноху, попал под суд

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт – РИА Новости. Житель Нижегородской области, обвиняемый в убийстве снохи и обезглавливании ее тела в ночь перед Рождеством, предстанет перед судом, сообщает региональное Следственное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, в ночь на 7 января житель рабочего поселка Шатки в ходе ссоры со снохой много раз ударил ее ножом, после чего отрезал голову. В январе мужчину заключили под стражу, уточнили в ведомстве.