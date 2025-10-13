По делу о теракте в "Крокусе" изучат показания 400 свидетелей

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В рамках рассмотрения дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" в суде будут изучены показания 400 свидетелей, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

"Заявлено примерно 400 свидетелей", - рассказал собеседник агентства.

Ранее в суде огласили показания более тысячи потерпевших, некоторые из них лично приходили в суд для опроса.

Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в " Крокусе " по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.

Террористический акт в концертном зале " Крокус сити холл " в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК , погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.