По делу о теракте в "Крокусе" изучат показания 400 свидетелей
В рамках рассмотрения дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" в суде будут изучены показания 400 свидетелей, сообщил РИА Новости один из участников... РИА Новости, 13.10.2025
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. В рамках рассмотрения дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" в суде будут изучены показания 400 свидетелей, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Заявлено примерно 400 свидетелей", - рассказал собеседник агентства.
Ранее в суде огласили показания более тысячи потерпевших, некоторые из них лично приходили в суд для опроса.
Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда
начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе
" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл
" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК
, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.