Суд арестовал трейдера по статье о финансировании терроризма

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Суд в Москве арестовал мужчину, работающего трейдером в одной из инвестиционных компаний, по статье о финансировании терроризма, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно документам, фигуранта обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). По ней грозит наказание на срок от 8 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Следствие настаивало на необходимости арестовать обвиняемого, так как тот обладает специальными познаниями в области информационных технологий, а потому, находясь на свободе по адресу своего фактического места жительства, являющимся местом совершения преступления, может воспрепятствовать производству предварительного следствия.

Адвокат просил суд назначить подзащитному домашний арест, ссылаясь на отсутствие в его действиях признаков состава вменяемого преступления.