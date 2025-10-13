https://ria.ru/20251013/sud-2047955435.html
Суд арестовал трейдера по статье о финансировании терроризма
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Суд в Москве арестовал мужчину, работающего трейдером в одной из инвестиционных компаний, по статье о финансировании терроризма, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, фигуранта обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ
(финансирование терроризма). По ней грозит наказание на срок от 8 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Следствие настаивало на необходимости арестовать обвиняемого, так как тот обладает специальными познаниями в области информационных технологий, а потому, находясь на свободе по адресу своего фактического места жительства, являющимся местом совершения преступления, может воспрепятствовать производству предварительного следствия.
Адвокат просил суд назначить подзащитному домашний арест, ссылаясь на отсутствие в его действиях признаков состава вменяемого преступления.
Суд отправил мужчину под стражу.