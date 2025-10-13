Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве рассмотрит дело о взыскании долга по кредиту с Киркорова - РИА Новости, 13.10.2025
14:08 13.10.2025 (обновлено: 14:13 13.10.2025)
Суд в Москве рассмотрит дело о взыскании долга по кредиту с Киркорова
Суд в Москве рассмотрит дело о взыскании долга по кредиту с Киркорова
Таганский суд Москвы 18 ноября начнет рассматривать по существу иск компании "Социум Трейд" к певцу Филиппу Киркорову о погашении задолженности по кредиту
Новости
москва, филипп киркоров, московский кредитный банк
Москва, Филипп Киркоров, Московский кредитный банк
Суд в Москве рассмотрит дело о взыскании долга по кредиту с Киркорова

Названа дата рассмотрения иска к Филиппу Киркорову

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы 18 ноября начнет рассматривать по существу иск компании "Социум Трейд" к певцу Филиппу Киркорову о погашении задолженности по кредиту, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы.
"Рассмотрение иска к российскому эстрадному певцу Филиппу Киркорову назначено на 18 ноября", - сказала собеседница агентства.
Как отметили в суде, АО "Социум Трейд" в поданном иске указывает, что в 2020 году ответчик получил кредит в Московском кредитном банке на индивидуальных условиях.
С согласия должника Московский кредитный банк уступил право требования истцу, уточнили в суде. Там добавили, что поскольку Киркоров исполнил обязанность по возврату долга не в полном объеме, АО "Социум Трейд" просит суд взыскать с него задолженность по кредитному договору.
Подготовка дела к судебному разбирательству состоялась 13 октября.
