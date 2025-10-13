Суд в Москве рассмотрит дело о взыскании долга по кредиту с Киркорова

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы 18 ноября начнет рассматривать по существу иск компании "Социум Трейд" к певцу Филиппу Киркорову о погашении задолженности по кредиту, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы.

С согласия должника Московский кредитный банк уступил право требования истцу, уточнили в суде. Там добавили, что поскольку Киркоров исполнил обязанность по возврату долга не в полном объеме, АО "Социум Трейд" просит суд взыскать с него задолженность по кредитному договору.