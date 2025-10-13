https://ria.ru/20251013/sud-2047954058.html
Суд в Москве рассмотрит дело о взыскании долга по кредиту с Киркорова
Суд в Москве рассмотрит дело о взыскании долга по кредиту с Киркорова - РИА Новости, 13.10.2025
Суд в Москве рассмотрит дело о взыскании долга по кредиту с Киркорова
Таганский суд Москвы 18 ноября начнет рассматривать по существу иск компании "Социум Трейд" к певцу Филиппу Киркорову о погашении задолженности по кредиту,... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T14:08:00+03:00
2025-10-13T14:08:00+03:00
2025-10-13T14:13:00+03:00
москва
филипп киркоров
московский кредитный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831999026_0:58:2771:1616_1920x0_80_0_0_b2d28c9384f6229302f4483cc634cdf8.jpg
https://ria.ru/20241115/kirkorov-1983905647.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831999026_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_54e46d705caa0edc04b7e30cc157c429.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, филипп киркоров, московский кредитный банк
Москва, Филипп Киркоров, Московский кредитный банк
Суд в Москве рассмотрит дело о взыскании долга по кредиту с Киркорова
Названа дата рассмотрения иска к Филиппу Киркорову
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы 18 ноября начнет рассматривать по существу иск компании "Социум Трейд" к певцу Филиппу Киркорову о погашении задолженности по кредиту, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы.
"Рассмотрение иска к российскому эстрадному певцу Филиппу Киркорову
назначено на 18 ноября", - сказала собеседница агентства.
Как отметили в суде, АО "Социум Трейд" в поданном иске указывает, что в 2020 году ответчик получил кредит в Московском кредитном банке
на индивидуальных условиях.
С согласия должника Московский кредитный банк уступил право требования истцу, уточнили в суде. Там добавили, что поскольку Киркоров исполнил обязанность по возврату долга не в полном объеме, АО "Социум Трейд" просит суд взыскать с него задолженность по кредитному договору.
Подготовка дела к судебному разбирательству состоялась 13 октября.