Прокурор попросила дать бизнесмену Портнягину пять лет колонии - РИА Новости, 13.10.2025
12:15 13.10.2025
Прокурор попросила дать бизнесмену Портнягину пять лет колонии
происшествия
москва
россия
алексей николаев
дмитрий портнягин
следственный комитет россии (ск рф)
сlub 500
москва
россия
происшествия, москва, россия, алексей николаев, дмитрий портнягин, следственный комитет россии (ск рф), сlub 500
Происшествия, Москва, Россия, Алексей Николаев, Дмитрий Портнягин, Следственный комитет России (СК РФ), Сlub 500
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон запросила 5 лет колонии для предпринимателя Дмитрия Портнягина по делу о легализации денег, передает корреспондент РИА Новости из Мещанского суда Москвы.
"Прошу назначить Портнягину Дмитрию Сергеевичу наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом 900 тысяч рублей", - заявила прокурор в прениях сторон.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В Москве арестовали блогера за неуважение к символам воинской славы
12 октября, 10:58
Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению дела в апреле. Также на скамье подсудимых его супруга Екатерина и партнер Алексей Николаев.
Портнягин и Николаев обвиняются в легализации почти 64 миллионов рублей, полученных преступным путем (пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ), Екатерина Портнягина – в отмывании более 30 миллионов и даче взятки в 300 тысяч рублей (пункт "б" части 4 статьи 291 УК РФ). Все трое находятся под запретом определённых действий.
Прокурор запросила для Портнягиной 5,5 лет колонии со штрафом в 3 миллиона рублей, для Николаева – 2 года колонии.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
На блогера Сюткина завели дело из-за поста о событиях в Буче
12 октября, 06:50
Портнягин и Николаев в суде полностью признали вину. Супруга бизнесмена признала вину частично, в ходе процесса ее защита не раз обращала внимание суда на то, что "её роль минимальна, она просто согласовала перевод денежных средств".
По версии СК РФ, с деньгами, полученными преступным путем, Портнягины совершили финансовые операции, переведя их на счета третьих лиц. Ранее им вменялась также неуплата налогов на сумму свыше 124 миллионов рублей, однако впоследствии обвинения были сняты.
Кроме того, Портнягина, по версии следствия, через посредников передала взятку в 300 тысяч рублей заместителю начальника управления строительства префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы, чтобы не сносили банный комплекс Siberia на улице Образцова.
Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор".
Андрей Сидоропуло в суде - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Прокурор попросил дать блогеру Сидоропуло девять лет
10 октября, 14:58
 
