Программу развития создадут для станицы Старочеркасской

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 окт - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил разработать программу развития станицы Старочеркасской, сообщает правительство региона по итогам совещания на тему развития станицы.

Станица Старочеркасская входит в перечень 46 исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры России. На территории Старочеркасского сельского поселения расположено 35 объектов культурного наследия. Станица входит в ассоциацию самых красивых деревень и городков России.

По информации правительства области, дорожные карты по развитию Старочеркасской реализуются уже несколько лет. В предыдущий период в обустройство станицы вложено почти 863 миллиона рублей, на которые в том числе были разбиты два новых парка, проведена реставрация исторических объектов и разработаны проекты на ее дальнейшее проведение.

При этом, по мнению Слюсаря, комплексного подхода к развитию станицы нет, поэтому он предложил создать совет по развитию Старочеркасской, который и займется координацией работы по созданию и реализации комплексной программы станицы.

"Нам нужно учредить старочеркасский совет и подготовить комплексную программу развития станицы. Один из первых ее пунктов - это составление грамотного, квалифицированного техзадания на подготовку мастер-плана. Программа нужна проработанная, включающая обновление коммунальной инфраструктуры и вопросы транспортной доступности", - сказал Слюсарь.

К разработке мастер-плана развития Старочеркасской планируется привлечь экспертов и профессиональных архитекторов, чтобы обеспечить сохранение исторического облика станицы.