Рейтинг@Mail.ru
Программу развития создадут для станицы Старочеркасской - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
14:02 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/stanitsa-2047952243.html
Программу развития создадут для станицы Старочеркасской
Программу развития создадут для станицы Старочеркасской - РИА Новости, 13.10.2025
Программу развития создадут для станицы Старочеркасской
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил разработать программу развития станицы Старочеркасской, сообщает правительство региона по итогам совещания на РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T14:02:00+03:00
2025-10-13T14:02:00+03:00
ростовская область
россия
ростовская область
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938868291_455:0:4096:2048_1920x0_80_0_0_0b9c1294c5691dc9244e1ce0de9dfa0c.jpg
https://ria.ru/20251010/kommunikatsii-2047586393.html
https://ria.ru/20251010/sotrudnichestvo-2047605610.html
россия
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938868291_910:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_3dd7ed90d3994c8ffebcdb2f804c6108.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ростовская область, юрий слюсарь
Ростовская область , Россия, Ростовская область, Юрий Слюсарь
Программу развития создадут для станицы Старочеркасской

Программу развития создадут для станицы Старочеркасской в Ростовской области

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ростовской областиРостовская область
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ростовской области
Ростовская область. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 окт - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил разработать программу развития станицы Старочеркасской, сообщает правительство региона по итогам совещания на тему развития станицы.
Станица Старочеркасская входит в перечень 46 исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры России. На территории Старочеркасского сельского поселения расположено 35 объектов культурного наследия. Станица входит в ассоциацию самых красивых деревень и городков России.
Земельный участок - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Подведение коммуникаций к участкам семей в Ростове потребует 44 млрд руб
10 октября, 17:57
По информации правительства области, дорожные карты по развитию Старочеркасской реализуются уже несколько лет. В предыдущий период в обустройство станицы вложено почти 863 миллиона рублей, на которые в том числе были разбиты два новых парка, проведена реставрация исторических объектов и разработаны проекты на ее дальнейшее проведение.
При этом, по мнению Слюсаря, комплексного подхода к развитию станицы нет, поэтому он предложил создать совет по развитию Старочеркасской, который и займется координацией работы по созданию и реализации комплексной программы станицы.
"Нам нужно учредить старочеркасский совет и подготовить комплексную программу развития станицы. Один из первых ее пунктов - это составление грамотного, квалифицированного техзадания на подготовку мастер-плана. Программа нужна проработанная, включающая обновление коммунальной инфраструктуры и вопросы транспортной доступности", - сказал Слюсарь.
К разработке мастер-плана развития Старочеркасской планируется привлечь экспертов и профессиональных архитекторов, чтобы обеспечить сохранение исторического облика станицы.
"Дело не только в создании скверов и парков, у нас такие общественные территории есть почти в каждом городе. Ну, будут еще одни дорожки, малые архитектурные формы, скамейки. Для чего людям ехать сюда за тем, что и так есть у них дома? А вот все, что связано с историей этого места, – это надо обрамлять и развивать", - считает губернатор.
Юрий Слюсарь - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Ростовская область и ЛНР определили сферы для сотрудничества
10 октября, 18:56
 
Ростовская областьРоссияРостовская областьЮрий Слюсарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала