Смитсоновские учреждения в Вашингтоне приостановили работу из-за шатдауна - РИА Новости, 13.10.2025
23:53 13.10.2025
Смитсоновские учреждения в Вашингтоне приостановили работу из-за шатдауна
Спустя больше 10 дней после того, как началась временная приостановка работы правительства США, в Вашингтоне перестали работать зоопарк и музеи Смитсоновского... РИА Новости, 13.10.2025
Смитсоновские учреждения в Вашингтоне приостановили работу из-за шатдауна

В Вашингтоне закрыли зоопарк и музеи Смитсоновского института

Города мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Города мира. Вашингтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Спустя больше 10 дней после того, как началась временная приостановка работы правительства США, в Вашингтоне перестали работать зоопарк и музеи Смитсоновского института, передает корреспондент РИА Новости.
Учреждения встречают посетителей города и местных жителей закрытыми дверями. Пришедшие в надежде насладиться искусством или поглазеть на животных теперь фотографируются с надписями "Закрыто из-за шатдауна".
У некоторых музеев и напротив зоопарка работают немногочисленные представители СМИ.
Во время закрытия работники зоопарка продолжат ухаживать за животными, отмечает телеканал NBC. В то же время камеры, которые транслировали публике животных зоопарка в режиме реального времени, в том числе знаменитых панд, будут отключены до открытия института.
Смитсоновский институт объединяет группу музеев, которые ежегодно посещает около 30 миллионов человек.
Музеи и зоопарк оставались открытыми 11 дней после того, как был объявлен шатдаун, так как Смитсоновский институт продолжал работу, используя оставшиеся средства 2024 года. С первого дня шатдауна перестали работать Ботанический сад в Вашингтоне, Библиотека конгресса, а также Капитолий.
Тем временем, монументы, такие как Мемориал Линкольна, Мемориал Джефферсона и Мемориал ветеранов Вьетнамской войны, остаются доступными для посещения и основные толпы на сегодняшний день наблюдаются именно там.
Федеральное правительство США 1 октября приостановило работу после того, как конгресс не смог прийти к согласию по законопроекту о финансировании госрасходов.
