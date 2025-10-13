Смитсоновские учреждения в Вашингтоне приостановили работу из-за шатдауна

ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Спустя больше 10 дней после того, как началась временная приостановка работы правительства США, в Вашингтоне перестали работать зоопарк и музеи Смитсоновского института, передает корреспондент РИА Новости.

Учреждения встречают посетителей города и местных жителей закрытыми дверями. Пришедшие в надежде насладиться искусством или поглазеть на животных теперь фотографируются с надписями "Закрыто из-за шатдауна".

У некоторых музеев и напротив зоопарка работают немногочисленные представители СМИ.

Во время закрытия работники зоопарка продолжат ухаживать за животными, отмечает телеканал NBC . В то же время камеры, которые транслировали публике животных зоопарка в режиме реального времени, в том числе знаменитых панд, будут отключены до открытия института.

Смитсоновский институт объединяет группу музеев, которые ежегодно посещает около 30 миллионов человек.

Музеи и зоопарк оставались открытыми 11 дней после того, как был объявлен шатдаун, так как Смитсоновский институт продолжал работу, используя оставшиеся средства 2024 года. С первого дня шатдауна перестали работать Ботанический сад в Вашингтоне , Библиотека конгресса, а также Капитолий.

Тем временем, монументы, такие как Мемориал Линкольна, Мемориал Джефферсона и Мемориал ветеранов Вьетнамской войны, остаются доступными для посещения и основные толпы на сегодняшний день наблюдаются именно там.