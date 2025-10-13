https://ria.ru/20251013/ssha-2048060323.html
Зеленский получил приглашение приехать в США, пишет NYP
Зеленский получил приглашение приехать в США, пишет NYP - РИА Новости, 13.10.2025
Зеленский получил приглашение приехать в США, пишет NYP
Украинское посольство в США утверждает, что Владимир Зеленский получил от Белого дома официальное приглашение прибыть в страну с визитом, пишет газета New York... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T20:56:00+03:00
2025-10-13T20:56:00+03:00
2025-10-13T20:56:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
сша
вашингтон (штат)
2025
Зеленский получил приглашение приехать в США, пишет NYP
NYP: Зеленский получил из Белого дома приглашение приехать в США с визитом