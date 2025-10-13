Рейтинг@Mail.ru
Зеленский получил приглашение приехать в США, пишет NYP - РИА Новости, 13.10.2025
20:56 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/ssha-2048060323.html
Зеленский получил приглашение приехать в США, пишет NYP
Зеленский получил приглашение приехать в США, пишет NYP - РИА Новости, 13.10.2025
Зеленский получил приглашение приехать в США, пишет NYP
Украинское посольство в США утверждает, что Владимир Зеленский получил от Белого дома официальное приглашение прибыть в страну с визитом, пишет газета New York... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T20:56:00+03:00
2025-10-13T20:56:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857104505_0:108:1043:695_1920x0_80_0_0_0bb8efb5dd277c43feba810fcd6b0f63.jpg
https://ria.ru/20251013/zelenskiy-2048007995.html
сша
вашингтон (штат)
в мире, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский получил приглашение приехать в США, пишет NYP

NYP: Зеленский получил из Белого дома приглашение приехать в США с визитом

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Украинское посольство в США утверждает, что Владимир Зеленский получил от Белого дома официальное приглашение прибыть в страну с визитом, пишет газета New York Post.
Ранее в понедельник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп 17 октября намерен принять в Вашингтоне Зеленского. Зеленский позднее заявил, что надеется на встречу с Трампом в Вашингтоне в пятницу, чтобы снова выпрашивать у него дальнобойное оружие.
Как утверждает посольство, которое цитирует издание, Зеленский получил "официальное приглашение ... приехать в США на встречу".
При этом посольство не раскрыло, когда должна состояться встреча и когда было передано приглашение.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
"Лживый бред": в США набросились на Зеленского после разговора с Трампом
Вчера, 16:58
 
В миреСШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
