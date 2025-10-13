https://ria.ru/20251013/ssha-2048029885.html
Трамп хотел был видеть египетского лидера в "Совете мира" по Газе
Трамп хотел был видеть египетского лидера в "Совете мира" по Газе - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп хотел был видеть египетского лидера в "Совете мира" по Газе
ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО ХОТЕЛ БЫ ВИДЕТЬ ЕГИПЕТСКОГО ЛИДЕРА В "СОВЕТЕ МИРА" ПО ГАЗЕ РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T18:25:00+03:00
2025-10-13T18:25:00+03:00
2025-10-13T18:32:00+03:00
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979567430_0:115:3113:1866_1920x0_80_0_0_4c24eb6cff1376765c36a1a3e1f8c03c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979567430_474:0:3113:1979_1920x0_80_0_0_f572af11bd7126a466d2eb4db5bbcbe9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
Трамп хотел был видеть египетского лидера в "Совете мира" по Газе
Трамп хотел был видеть Ас-Сиси в "Совете мира" по Газе