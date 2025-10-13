https://ria.ru/20251013/ssha-2047972420.html
Трамп заявил, что США и Израиль хотят жить в мире с Ираном
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в израильском Кнессете заявил, что США и Израиль хотят жить в мире с Ираном и не испытывают вражды к его народу. РИА Новости, 13.10.2025
Трамп: США и Израиль не испытывают вражды к иранскому народу