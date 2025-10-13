Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США и Израиль хотят жить в мире с Ираном
15:14 13.10.2025 (обновлено: 15:23 13.10.2025)
Трамп заявил, что США и Израиль хотят жить в мире с Ираном
Трамп заявил, что США и Израиль хотят жить в мире с Ираном - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп заявил, что США и Израиль хотят жить в мире с Ираном
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в израильском Кнессете заявил, что США и Израиль хотят жить в мире с Ираном и не испытывают вражды к его народу. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T15:14:00+03:00
2025-10-13T15:23:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
дональд трамп
кнессет израиля
обострение палестино-израильского конфликта
сша
израиль
иран
в мире, сша, израиль, иран, дональд трамп, кнессет израиля, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Израиль, Иран, Дональд Трамп, Кнессет Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп заявил, что США и Израиль хотят жить в мире с Ираном

Трамп: США и Израиль не испытывают вражды к иранскому народу

© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп выступает в парламенте Израиля. 13 октября 2025
Президент США Дональд Трамп выступает в парламенте Израиля. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп выступает в парламенте Израиля. 13 октября 2025
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в израильском Кнессете заявил, что США и Израиль хотят жить в мире с Ираном и не испытывают вражды к его народу.
"США и Израиль не испытывают вражды к иранскому народу. Мы всего лишь хотим жить в мире. Мы не хотим, чтобы угрозы маячили над нашими головами. Мы даже думать не хотим в категориях ядерного уничтожения", - заявил американский лидер.
Также Трамп отметил, что предложение США о переговорах с Ираном не является проявлением слабости.
"Это не проявление слабости... Это станет лучшим решением в истории Ирана", - подчеркнул президент США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп заявил, что странам Ближнего Востока пора прекратить вражду
Вчера, 15:10
 
В миреСШАИзраильИранДональд ТрампКнессет ИзраиляОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
