Трамп пообещал помочь Газе в восстановлении стабильности

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в израильском Кнессете заявил, что намерен помочь Газе в восстановлении стабильности, безопасности, а также экономическом развитии.

"Жители Газы должны сконцентрироваться на восстановлении основ стабильности, безопасности, достоинства и экономическом развитии, чтобы они и их дети наконец-то могли бы жить в лучших условиях. Они этого заслуживают после десятилетий ужаса. Я намерен стать их партнером в этом деле. Мы им поможем", - заявил американский лидер.