Трамп пообещал помочь Газе в восстановлении стабильности

2025-10-13T15:05:00+03:00
2025-10-13T15:05:00+03:00
2025-10-13T15:20:00+03:00
В мире, США, Дональд Трамп, Кнессет Израиля
Трамп заявил, что намерен помочь Газе в восстановлении стабильности
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в израильском Кнессете заявил, что намерен помочь Газе в восстановлении стабильности, безопасности, а также экономическом развитии.
"Жители Газы должны сконцентрироваться на восстановлении основ стабильности, безопасности, достоинства и экономическом развитии, чтобы они и их дети наконец-то могли бы жить в лучших условиях. Они этого заслуживают после десятилетий ужаса. Я намерен стать их партнером в этом деле. Мы им поможем", - заявил американский лидер.
Также Трамп
отметил, что палестинцам необходимо "после невероятной боли, смерти и испытаний" сосредоточиться на себе, а "не пытаться уничтожить Израиль".