Трамп пообещал помочь Газе в восстановлении стабильности
15:05 13.10.2025 (обновлено: 15:20 13.10.2025)
Трамп пообещал помочь Газе в восстановлении стабильности
Трамп пообещал помочь Газе в восстановлении стабильности
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в израильском Кнессете заявил, что намерен помочь Газе в восстановлении стабильности, безопасности, а также... РИА Новости, 13.10.2025
Трамп пообещал помочь Газе в восстановлении стабильности

© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп выступает в парламенте Израиля. 13 октября 2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп выступает в парламенте Израиля. 13 октября 2025
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в израильском Кнессете заявил, что намерен помочь Газе в восстановлении стабильности, безопасности, а также экономическом развитии.
"Жители Газы должны сконцентрироваться на восстановлении основ стабильности, безопасности, достоинства и экономическом развитии, чтобы они и их дети наконец-то могли бы жить в лучших условиях. Они этого заслуживают после десятилетий ужаса. Я намерен стать их партнером в этом деле. Мы им поможем", - заявил американский лидер.
Также Трамп отметил, что палестинцам необходимо "после невероятной боли, смерти и испытаний" сосредоточиться на себе, а "не пытаться уничтожить Израиль".
Президент США Дональд Трамп выступает в парламенте Израиля. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп пошутил, что к его приезду на саммит по Газе участники уже разъедутся
В миреСШАДональд ТрампКнессет Израиля
 
 
