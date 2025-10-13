https://ria.ru/20251013/ssha-2047964281.html
Трамп рассказал, что обсудил Путин с Уиткоффом
Трамп рассказал, что обсудил Путин с Уиткоффом - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп рассказал, что обсудил Путин с Уиткоффом
Президент США Дональд Трамп, заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф по итогам визита в Москву и пятичасовой встречи с президентом России Владимиром Путиным... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T14:41:00+03:00
2025-10-13T14:41:00+03:00
2025-10-13T14:41:00+03:00
в мире
израиль
сша
москва
дональд трамп
стив уиткофф
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047894429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_94ed9d82b0b8e3da3b6201c51d596637.jpg
https://ria.ru/20251013/tramp-2047963486.html
израиль
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047894429_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_18b26781d27e5d75b859cd2d76221ae3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, москва, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин
В мире, Израиль, США, Москва, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Владимир Путин
Трамп рассказал, что обсудил Путин с Уиткоффом
Множество интересных вещей. Трамп рассказал о разговоре Путина с Уиткоффом