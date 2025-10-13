https://ria.ru/20251013/ssha-2047963293.html
США не стремятся к военным конфликтам, заявил Трамп
США не стремятся к военным конфликтам, заявил Трамп - РИА Новости, 13.10.2025
США не стремятся к военным конфликтам, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском Кнессете, заявил, что Вашингтон не стремится к военным конфликтам, однако при необходимости США способны... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T14:38:00+03:00
2025-10-13T14:38:00+03:00
2025-10-13T15:38:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
кнессет израиля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047981328_0:105:3070:1833_1920x0_80_0_0_e5b4122170c18aeba52b3ddde0ca83d7.jpg
https://ria.ru/20251013/ssha-2047962045.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047981328_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_357282e812a009ce051679e5d4b46b9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, кнессет израиля
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Кнессет Израиля
США не стремятся к военным конфликтам, заявил Трамп
Трамп: США могут победить, но не собираются начинать войны