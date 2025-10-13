Рейтинг@Mail.ru
США не стремятся к военным конфликтам, заявил Трамп - РИА Новости, 13.10.2025
14:38 13.10.2025 (обновлено: 15:38 13.10.2025)
США не стремятся к военным конфликтам, заявил Трамп
США не стремятся к военным конфликтам, заявил Трамп - РИА Новости, 13.10.2025
США не стремятся к военным конфликтам, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском Кнессете, заявил, что Вашингтон не стремится к военным конфликтам, однако при необходимости США способны... РИА Новости, 13.10.2025
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, кнессет израиля
США не стремятся к военным конфликтам, заявил Трамп

© AP Photo / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп выступает в парламенте Израиля. 13 октября 2025
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском Кнессете, заявил, что Вашингтон не стремится к военным конфликтам, однако при необходимости США способны одержать победу, "как никто никогда прежде".
"Мы не собираемся начинать войну, но если всё же придётся - мы выиграем её так, как никто и никогда не побеждал", - сказал Трамп во время речи в Кнессете.
