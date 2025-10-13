https://ria.ru/20251013/ssha-2047962045.html
Трамп рассказал о визите Уиткоффа в Москву
ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО УИТКОФФ ПО ИТОГАМ ВИЗИТА В МОСКВУ И ВСТРЕЧИ С ПУТИНЫМ ДОЛОЖИЛ ЕМУ, ЧТО ОБСУЖДАЛ С РОССИЙСКИМ ЛИДЕРОМ "МНОЖЕСТВО ИНТЕРЕСНЫХ ВЕЩЕЙ" РИА Новости, 13.10.2025
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
Трамп: Путин и Уиткофф обсудили много интересных вещей