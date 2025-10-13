https://ria.ru/20251013/ssha-2047878727.html
СМИ: Трамп превратил в ад жизнь 37 убийц, которым Байден отменил казнь
СМИ: Трамп превратил в ад жизнь 37 убийц, которым Байден отменил казнь - РИА Новости, 13.10.2025
СМИ: Трамп превратил в ад жизнь 37 убийц, которым Байден отменил казнь
Президент США Дональд Трамп ужесточил условия содержания нескольким лицам, осужденным за совершение тяжких преступлений, которым Джо Байден отменил смертную... РИА Новости, 13.10.2025
WSJ: Трамп ухудшил жизнь 37 убийцам, которым Байден отменил казнь
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп ужесточил условия содержания нескольким лицам, осужденным за совершение тяжких преступлений, которым Джо Байден отменил смертную казнь, пишет газета
Wall Street Journal.
Одним из последних действий бывшего президента перед уходом из Овального кабинета стало смягчение смертных приговоров 37 осужденным убийцам.
Тогда Трамп
, комментируя это решение, пожелал, чтобы “озверевшие преступники отправились прямиком в ад”.
“Через несколько часов после вступления в должность президент Трамп приказал превратить жизни этих людей, по сути, в сущий ад”, —говорится в материале.
Так, по распоряжению хозяина Белого дома отменили распределение большинства из них по основным исправительным учреждениям США
. Вместо этого исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора Эмиль Бове распорядился направить практически всех арестантов в наиболее жесткую федеральную тюрьму — ADX Florence в Колорадо
.
В тюрьме строгого режима ADX содержится особая категория особо опасных преступников. Для них действует исключительные условия содержания, предполагающие практически круглосуточное одиночное заключение — до 23 часов в сутки.
Ранее на встрече с генеральным прокурором Пэм Бонди родственники жертв, погибших от рук 37 содержащихся там осужденных, заявили, что считают эти меры недостаточно суровыми и требуют их ужесточения.