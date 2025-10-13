Загадочный Энцелад. На спутнике Сатурна может существовать жизнь

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Свежие данные, полученные группой ученых, могут свидетельствовать о наличии потенциальной жизни на спутнике Сатурна — Энцеладе. В новом Свежие данные, полученные группой ученых, могут свидетельствовать о наличии потенциальной жизни на спутнике Сатурна — Энцеладе. В новом исследовании специалисты рассказали, что обнаружили сложные органические молекулы в ледяных частицах, которые Энцелад выбрасывает в космос. Подробности открытия — в материале РИА Новости.

Загадочный спутник Сатурна с подземным океаном

Энцелад — шестой по величине спутник Сатурна из 82 известных в настоящее время. По размерам сравнительно небольшой, его диаметр около 500 километров. Для сравнения: у Луны он составляет 3474 километра.

© Nature Astronomy (2023) Кольцо из частиц водяного льда © Nature Astronomy (2023) Кольцо из частиц водяного льда

Хотя Энцелад был открыт в 1789 году, первые достоверные данные о его поверхности стали известны только двести лет спустя — когда космические аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-2" достигли орбиты спутника.

В 2005 году станция "Кассини", совершив несколько пролетов вблизи Энцелада, обнаружила в южной полярной области гейзероподобные жидкие шлейфы, богатые водой.

Это говорит о том, что геологическая активность на Энцеладе существует и в настоящее время. По мнению многих исследователей, космический объект является источником материала для одного из колец Сатурна.

© NASA / JPL-Caltech Гейзеры на поверхности Энцелада, его океан и подогревающее его пористое ядро © NASA / JPL-Caltech Гейзеры на поверхности Энцелада, его океан и подогревающее его пористое ядро

Анализ жидких выбросов показал, что они происходят из океана, расположенного под поверхностью спутника.

Основной кандидат на обитаемый мир

Хотя Энцелад на первый взгляд кажется безжизненным куском льда, наличие океана породило умеренный оптимизм у ученых.

В скором времени спутник стал одним из основных кандидатов на роль обитаемого мира за пределами Земли.

Когда космический аппарат "Кассини" пролетал через кольца Сатурна, то взял образцы ледяных крупинок, вырвавшихся из трещин вблизи южного полюса.

Специалисты обнаружили, что они демонстрируют признаки сложных химических реакций, которые могут быть связаны с жизнью.

Однако некоторым из этих крупинок было сотни лет, поэтому ученые сомневались: возможно, обнаруженные химические вещества были попросту следствием солнечной радиации.

© NASA/JPL-Caltech/Southwest Research Institute Схема образования гейзеров Энцелада © NASA/JPL-Caltech/Southwest Research Institute Схема образования гейзеров Энцелада

Новое исследование внушает еще больший оптимизм

Все изменилось, когда в 2008 году "Кассини" пролетел прямо через гейзер Энцелада. Аппарат сумел перехватить свежие ледяные крупинки, которые были выброшены всего за несколько минут до того.

После нескольких лет работы с огромными массивами данных, собранными "Кассини", авторы опубликованной недавно работы наконец подтвердили: эти свежие ледяные кристаллы также содержат органические молекулы.

Среди них были как те, что уже находили вокруг Сатурна, так и новые, ранее не идентифицированные вещества.

Это значит, что молекулы в кольце Сатурна и ледяном гейзере Энцелада должны были образоваться в океане спутника, а не под воздействием солнечного излучения.

Может быть домом для живых существ

На Земле данные органические молекулы участвуют в цепочках химических реакций, которые приводят к возникновению жизни. Этот факт навел ученых на мысль, что Энцелад может быть домом для живых существ.

Ведущий исследователь доктор Нозаир Хаваджа из Свободного университета Берлина говорит : "Существует множество возможных путей превращения органических молекул, которые мы обнаружили в данных "Кассини", в потенциально биологически значимые соединения, что повышает вероятность того, что на спутнике Сатурна есть жизнь".

© NASA / JPL-Caltech Художественное представление космического корабля, пролетающего сквозь гейзеры вблизи южного полюса Энцелада © NASA / JPL-Caltech Художественное представление космического корабля, пролетающего сквозь гейзеры вблизи южного полюса Энцелада

Авторы исследования намерены продолжить изучение, чтобы лучше разобраться в происходящих на Энцеладе химических процессах.

В будущем Европейское космическое агентство планирует отправить на спутник новую миссию, которая должна собрать больше частиц льда из шлейфов южного полюса и даже, возможно, совершит посадку на поверхность Энцелада.