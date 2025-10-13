https://ria.ru/20251013/spetsoperatsiya-2047877525.html
ВСУ попытались вернуть утраченные позиции на Харьковском направлении
ВСУ попытались вернуть утраченные позиции на Харьковском направлении - РИА Новости, 13.10.2025
ВСУ попытались вернуть утраченные позиции на Харьковском направлении
ВСУ попытались вернуть утраченные позиции в Волчанске на харьковском направлении, но были остановлены и потеряли более 30 человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.10.2025
волчанск
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. ВСУ попытались вернуть утраченные позиции в Волчанске на харьковском направлении, но были остановлены и потеряли более 30 человек, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Доукомплектовав штурмовые подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады мобилизованными, противник большими силами предпринял попытку вернуть утраченные позиции в Волчанске", - сказал собеседник агентства.
По его словам, замысел и районы формирования штурмовых групп ВСУ
были заблаговременно вскрыты разведкой.
"В результате ожесточенных стрелковых боев и комплексным огневым поражением контратака отражена, противник потерял свыше 30 человек живой силы", - сообщили в силовых структурах.