ВСУ попытались вернуть утраченные позиции на Харьковском направлении - РИА Новости, 13.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:40 13.10.2025
ВСУ попытались вернуть утраченные позиции на Харьковском направлении
ВСУ попытались вернуть утраченные позиции на Харьковском направлении
ВСУ попытались вернуть утраченные позиции в Волчанске на харьковском направлении, но были остановлены и потеряли более 30 человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T06:40:00+03:00
2025-10-13T06:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
вооруженные силы украины
в мире
ВСУ попытались вернуть утраченные позиции на Харьковском направлении

Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка"
Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" . Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. ВСУ попытались вернуть утраченные позиции в Волчанске на харьковском направлении, но были остановлены и потеряли более 30 человек, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Доукомплектовав штурмовые подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады мобилизованными, противник большими силами предпринял попытку вернуть утраченные позиции в Волчанске", - сказал собеседник агентства.
Члены подразделения Шестой полк ССО Рейнджеры ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
"Становится только хуже". На Западе раскрыли, чего боятся ВСУ в зоне СВО
Вчера, 22:39
По его словам, замысел и районы формирования штурмовых групп ВСУ были заблаговременно вскрыты разведкой.
"В результате ожесточенных стрелковых боев и комплексным огневым поражением контратака отражена, противник потерял свыше 30 человек живой силы", - сообщили в силовых структурах.
