МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Украинские боевики попытались контратаковать в районе Кондратовки на Сумском направлении, но их полностью разгромили, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"ВСУ провели одну контратаку в районе Кондратовки силами 158-й отдельной механизированной бригады. В ходе комплексного огневого поражения атака отражена, вражеская штурмовая группа полностью уничтожена", — сказал собеседник агентства.
Ситуация в Сумской области
По данным Минобороны, в этом году российские бойцы взяли под контроль 205 населенных пунктов в зоне СВО и освободили более 4714 квадратных километров. В частности, в Сумской — свыше 223. В конце сентября они освободили стратегически важный населенный пункт Юнаковку.
Президент Владимир Путин отмечал, что Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров.
