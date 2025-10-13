Рейтинг@Mail.ru
На Сумском направлении полностью уничтожили штурмовую группу ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:36 13.10.2025 (обновлено: 10:19 13.10.2025)
На Сумском направлении полностью уничтожили штурмовую группу ВСУ
На Сумском направлении полностью уничтожили штурмовую группу ВСУ
Украинские боевики попытались контратаковать в районе Кондратовки на Сумском направлении, но их полностью разгромили, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 13.10.2025
На Сумском направлении полностью уничтожили штурмовую группу ВСУ

ВС России целиком уничтожили штурмовую группу ВСУ в районе Кондратовки

© РИА Новости / Станислав Красильников
Ситуация в зоне СВО
Ситуация в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Ситуация в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Украинские боевики попытались контратаковать в районе Кондратовки на Сумском направлении, но их полностью разгромили, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"ВСУ провели одну контратаку в районе Кондратовки силами 158-й отдельной механизированной бригады. В ходе комплексного огневого поражения атака отражена, вражеская штурмовая группа полностью уничтожена", — сказал собеседник агентства.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
На Западе рассказали о катастрофе с ВСУ в ключевом городе в ДНР
Ситуация в Сумской области

По данным Минобороны, в этом году российские бойцы взяли под контроль 205 населенных пунктов в зоне СВО и освободили более 4714 квадратных километров. В частности, в Сумской — свыше 223. В конце сентября они освободили стратегически важный населенный пункт Юнаковку.
Президент Владимир Путин отмечал, что Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров.
По его словам, у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
