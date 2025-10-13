На Сумском направлении полностью уничтожили штурмовую группу ВСУ

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Украинские боевики попытались контратаковать в районе Кондратовки на Сумском направлении, но их полностью разгромили, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным Минобороны, в этом году российские бойцы взяли под контроль 205 населенных пунктов в зоне СВО и освободили более 4714 квадратных километров. В частности, в Сумской — свыше 223. В конце сентября они освободили стратегически важный населенный пункт Юнаковку.