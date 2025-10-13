Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы действовали в тылу ВСУ благодаря плащам-невидимкам - РИА Новости, 13.10.2025
05:42 13.10.2025
Российские бойцы действовали в тылу ВСУ благодаря плащам-невидимкам
Российские бойцы действовали в тылу ВСУ благодаря плащам-невидимкам - РИА Новости, 13.10.2025
Российские бойцы действовали в тылу ВСУ благодаря плащам-невидимкам
Бойцы ВС РФ в ходе освобождения населенного пункта Новогригоровка в Запорожской области несколько суток скрытно находились вблизи позиций ВСУ, укрываясь... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T05:42:00+03:00
2025-10-13T05:42:00+03:00
Дарья Буймова
в мире, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Российские бойцы действовали в тылу ВСУ благодаря плащам-невидимкам

Российские бойцы на трое суток скрылись в тылу ВСУ благодаря плащам-невидимкам

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Бойцы ВС РФ в ходе освобождения населенного пункта Новогригоровка в Запорожской области несколько суток скрытно находились вблизи позиций ВСУ, укрываясь "пончо-невидимками", рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Капрал".
МО РФ сообщило 8 октября, что группировка "Восток" взяла под контроль населенный пункт Новогригоровка.
Члены подразделения Шестой полк ССО Рейнджеры ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
"Становится только хуже". На Западе раскрыли, чего боятся ВСУ в зоне СВО
Вчера, 22:39
"Мы вдвоем зашли в тыл врага. Зашли мы незаметно, скрытно, находились возле них трое суток", - сообщил военнослужащий.
По словам бойца, разведгруппа сумела остаться незамеченной благодаря маскировке и ночным укрытиям.
«
"В ночное время это было укрытие под пончо. Окапывались и закрывались (антидроновым - ред.) пончо. И, можно сказать, были прямо у них под носом - они нас не видели. Не могли обнаружить ни "птичками" (БПЛА - ред.), ни визуально", - отметил он.
Антидроновое пончо - накидка, позволяющая оставаться незаметным для тепловизоров.
На четвертые сутки произошел бой с противником.
"Начался контакт, по нам открыл огонь пулемет. Своими действиями подавить его не получилось, запросили артобстрел. Командиры сработали быстро и четко - артиллерией противник был подавлен, что помогло нам дальше продвинуться", - рассказал "Капрал".
Благодаря слаженным действиям пехоты и артиллерии российским подразделениям удалось продвинуться вперед и закрепить позиции на новом рубеже.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреРоссияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
