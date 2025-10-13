Бойцы группировки "Восток" рассказали об освобождении Новогригоровки

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Восток" рассказали подробности освобождения населённого пункта Новогригоровка, их рассказ опубликовало Минобороны РФ в понедельник.

В результате решительных и слаженных действий военнослужащих 394-го гвардейского мотострелкового полка и 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" освобожден населённый пункт Новогригоровка Запорожской области , сообщало 8 октября министерство обороны РФ

"Задача была выбить противника и закрепиться там. Зашли мы в населённый пункт Новогригоровка, встретили противника — он начал вести по нам огонь. Противник работал по домам, всё было заминировано, противопехотные мины в основном", - рассказал штурмовик с позывным "Суматоха".

Случалось такое, что наемник не успевал сдаться, потому что его уничтожили свои же FPV-дроны, отметил боец группировки "Восток".

В ходе активных наступательных действий воины-приморцы зачистили более 190 строений, освободив населенный пункт от формирований ВСУ и водрузили на его территории флаги Российской Федерации, сообщило Минобороны РФ. Ведомство отметило, что противник активно минировал жилые дома и подвалы, используя мирное население в качестве прикрытия.

"После освобождения помогали оставшимся мирным — водой, провизией, едой. При осмотре подвалов также находили мины — противник минировал подвалы, где находились мирные жители разных возрастов. Мы оказывали им помощь и выводили", — поделился штурмовик с позывным "Рубик".