Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ликвидировали колумбийского наемника, желавшего сдаться в плен - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/spetsoperatsiya-2047873505.html
ВСУ ликвидировали колумбийского наемника, желавшего сдаться в плен
ВСУ ликвидировали колумбийского наемника, желавшего сдаться в плен - РИА Новости, 13.10.2025
ВСУ ликвидировали колумбийского наемника, желавшего сдаться в плен
ВСУ ликвидировали колумбийского наёмника, желавшего сдаться в плен российской армии, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" позывным... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T05:07:00+03:00
2025-10-13T05:07:00+03:00
в мире
украина
колумбия
волынская область
густаво петро
николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045779659_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_599e4ba121cefc14d62594fb60279ead.jpg
https://ria.ru/20250610/kolumbiya-2021926563.html
https://ria.ru/20251012/vsu-2047852661.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
колумбия
волынская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045779659_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_10cc992904f6d03a16fdd61f3cb4e56b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, колумбия, волынская область, густаво петро, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), вооруженные силы украины
В мире, Украина, Колумбия, Волынская область, Густаво Петро, Николай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе ), Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ ликвидировали колумбийского наемника, желавшего сдаться в плен

ВСУ ликвидировали колумбийского наемника, желавшего сдаться в плен ВС России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. ВСУ ликвидировали колумбийского наёмника, желавшего сдаться в плен российской армии, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" позывным "Суматоха".
"Попадался, колумбиец был. Он показывал колумбийский флаг, он, наверное, "трёхсотый" (раненый - ред.) был, хотел сдаться, но его добил свой FPV‑дрон. Они всегда своих добивают", - сказал военнослужащий.
Здание посольства России в Боготе, Колумбия - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Колумбийцы ищут воевавших за ВСУ родственников через посольство России
10 июня, 07:36
По его словам, иностранный наёмник пытался прекратить сопротивление и сдаться в плен.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро обвинил украинцев в унизительном обращении с наемниками и призвал соотечественников немедленно вернуться на родину. К его сообщению прилагалась видеозапись с участием группы наемников, которые ранее обратились к Петро с просьбой спасти их с Украины, где их обманули с зарплатой и откуда их не хотят отпускать командиры.
Члены подразделения Шестой полк ССО Рейнджеры ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
"Становится только хуже". На Западе раскрыли, чего боятся ВСУ в зоне СВО
Вчера, 22:39
Отставной колумбийский военный Альфонсо Мансур, посетивший в рамках работы над докторской диссертацией по теме наемничества город Луцк Волынской области Украины, ранее сообщил РИА Новости, что многие колумбийские наемники в ВСУ хотят уехать с Украины из-за плохого отношения к ним нанимателей.
В мае военнопленный из 517-го отдельного батальона "Гайдамаки" территориальной обороны ВСУ Алексей Бобров поделился с РИА Новости, что иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, не хотят участвовать в боевых действиях, так как их обманывают с выплатами.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается высоким.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКолумбияВолынская областьГуставо ПетроНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала