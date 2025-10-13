ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. ВСУ ликвидировали колумбийского наёмника, желавшего сдаться в плен российской армии, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" позывным "Суматоха".

"Попадался, колумбиец был. Он показывал колумбийский флаг, он, наверное, "трёхсотый" (раненый - ред.) был, хотел сдаться, но его добил свой FPV‑дрон. Они всегда своих добивают", - сказал военнослужащий.

По его словам, иностранный наёмник пытался прекратить сопротивление и сдаться в плен.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро обвинил украинцев в унизительном обращении с наемниками и призвал соотечественников немедленно вернуться на родину. К его сообщению прилагалась видеозапись с участием группы наемников, которые ранее обратились к Петро с просьбой спасти их с Украины , где их обманули с зарплатой и откуда их не хотят отпускать командиры.

Отставной колумбийский военный Альфонсо Мансур, посетивший в рамках работы над докторской диссертацией по теме наемничества город Луцк Волынской области Украины, ранее сообщил РИА Новости, что многие колумбийские наемники в ВСУ хотят уехать с Украины из-за плохого отношения к ним нанимателей.

В мае военнопленный из 517-го отдельного батальона "Гайдамаки" территориальной обороны ВСУ Алексей Бобров поделился с РИА Новости, что иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, не хотят участвовать в боевых действиях, так как их обманывают с выплатами.

Боготе Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается высоким.