Раненый житель Ямполя в ДНР три дня шел к российским позициям
13.10.2025
Раненый житель Ямполя в ДНР три дня шел к российским позициям
Раненый житель Ямполя в ДНР три дня шел к российским позициям, чтобы получить медицинскую помощь, рассказал РИА Новости сам пострадавший, беженец Рамиз Гасанов.
2025-10-13T04:05:00+03:00
2025-10-13T04:05:00+03:00
2025-10-13T04:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ямполь
кировск
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
ямполь
кировск
ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Раненый житель Ямполя в ДНР три дня шел к российским позициям, чтобы получить медицинскую помощь, рассказал РИА Новости сам пострадавший, беженец Рамиз Гасанов.
Гасанов получил ранение, когда вышел тушить пожар у своего дома после одного из обстрелов - он задел не сдетонировавший БПЛА и был посечен множеством осколков.
"Мы шли примерно к российским позициям, к Торскому (ДНР
- ред.). У меня часто и сильно болело в области печени, было сильное ранение. Очень тяжело и больно было идти. Я хоть всех и замедлял, но с горем пополам до Торского мы дошли", - сказал Гасанов.
По его словам, путь занял трое суток.
"Одни сутки мы переночевали в Кировске
(ДНР - ред.) у бабушки. А на вторую ночь мы нашли заброшенный блиндаж ВСУ
и там переночевали", - отметил беженец.
Как уточнил Гасанов, при встрече российские медики сразу же оказали ему первую помощь.
"Медики сразу забрали, обработали, я им благодарен. Накормили, напоили. Они сказали, что самые серьезные ранения - в области печени, что меня спасло последнее ребро от проникновения именно в печень. Так бы я сюда не дошел. Позывной "Юнга", спасибо тебе", - добавил он.