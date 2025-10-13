Рейтинг@Mail.ru
Раненый житель Ямполя в ДНР три дня шел к российским позициям
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
04:05 13.10.2025
Раненый житель Ямполя в ДНР три дня шел к российским позициям
Раненый житель Ямполя в ДНР три дня шел к российским позициям - РИА Новости, 13.10.2025
Раненый житель Ямполя в ДНР три дня шел к российским позициям
Раненый житель Ямполя в ДНР три дня шел к российским позициям, чтобы получить медицинскую помощь, рассказал РИА Новости сам пострадавший, беженец Рамиз Гасанов. РИА Новости, 13.10.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ямполь
кировск
вооруженные силы украины
безопасность
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
ямполь
кировск
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
донецкая народная республика, ямполь, кировск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ямполь, Кировск, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Раненый житель Ямполя в ДНР три дня шел к российским позициям

Раненый житель Ямполя в ДНР три дня шел к российским позициям за медпомощью

© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ВС РФ
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Раненый житель Ямполя в ДНР три дня шел к российским позициям, чтобы получить медицинскую помощь, рассказал РИА Новости сам пострадавший, беженец Рамиз Гасанов.
Гасанов получил ранение, когда вышел тушить пожар у своего дома после одного из обстрелов - он задел не сдетонировавший БПЛА и был посечен множеством осколков.
"Мы шли примерно к российским позициям, к Торскому (ДНР - ред.). У меня часто и сильно болело в области печени, было сильное ранение. Очень тяжело и больно было идти. Я хоть всех и замедлял, но с горем пополам до Торского мы дошли", - сказал Гасанов.
По его словам, путь занял трое суток.
"Одни сутки мы переночевали в Кировске (ДНР - ред.) у бабушки. А на вторую ночь мы нашли заброшенный блиндаж ВСУ и там переночевали", - отметил беженец.
Как уточнил Гасанов, при встрече российские медики сразу же оказали ему первую помощь.
"Медики сразу забрали, обработали, я им благодарен. Накормили, напоили. Они сказали, что самые серьезные ранения - в области печени, что меня спасло последнее ребро от проникновения именно в печень. Так бы я сюда не дошел. Позывной "Юнга", спасибо тебе", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
