Раненый житель Ямполя в ДНР три дня шел к российским позициям

ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Раненый житель Ямполя в ДНР три дня шел к российским позициям, чтобы получить медицинскую помощь, рассказал РИА Новости сам пострадавший, беженец Рамиз Гасанов.

Гасанов получил ранение, когда вышел тушить пожар у своего дома после одного из обстрелов - он задел не сдетонировавший БПЛА и был посечен множеством осколков.

"Мы шли примерно к российским позициям, к Торскому ( ДНР - ред.). У меня часто и сильно болело в области печени, было сильное ранение. Очень тяжело и больно было идти. Я хоть всех и замедлял, но с горем пополам до Торского мы дошли", - сказал Гасанов.

По его словам, путь занял трое суток.

"Одни сутки мы переночевали в Кировске (ДНР - ред.) у бабушки. А на вторую ночь мы нашли заброшенный блиндаж ВСУ и там переночевали", - отметил беженец.

Как уточнил Гасанов, при встрече российские медики сразу же оказали ему первую помощь.