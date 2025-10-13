Российские военные эвакуировали кошку с котятами с передовой

ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие во время выполнения боевых задач эвакуировали кошку с котятами с передовой в тыловой район, рассказал РИА Новости оператор БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Минус".

"Постоянно какие-то кошечки, собачки у нас на позиции - они становятся за несколько дней родными, не отвязываются и постоянно рядом. Изначально это была кошка, она с нами уже четыре месяца, но недавно у неё появились котята - теперь их пятеро", - поделился боец.

По его словам, животные часто приходят к позициям из ближайших населённых пунктов или даже из лесополос, где остаются без присмотра.