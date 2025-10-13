Рейтинг@Mail.ru
Российские военные эвакуировали кошку с котятами с передовой
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:57 13.10.2025
Российские военные эвакуировали кошку с котятами с передовой
Российские военные эвакуировали кошку с котятами с передовой
Российские военнослужащие во время выполнения боевых задач эвакуировали кошку с котятами с передовой в тыловой район, рассказал РИА Новости оператор БПЛА... РИА Новости, 13.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
2025
безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные эвакуировали кошку с котятами с передовой

Российские военные эвакуировали кошку и четверых котят с передовой

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие во время выполнения боевых задач эвакуировали кошку с котятами с передовой в тыловой район, рассказал РИА Новости оператор БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Минус".
"Постоянно какие-то кошечки, собачки у нас на позиции - они становятся за несколько дней родными, не отвязываются и постоянно рядом. Изначально это была кошка, она с нами уже четыре месяца, но недавно у неё появились котята - теперь их пятеро", - поделился боец.
По его словам, животные часто приходят к позициям из ближайших населённых пунктов или даже из лесополос, где остаются без присмотра.
"Бывает, что животные приходят в лесополосу. Мы их оттуда эвакуировали. Это теперь наши домашние питомцы", - рассказал "Минус".
