https://ria.ru/20251013/spetsoperatsiya-2047863749.html
Российские военные эвакуировали кошку с котятами с передовой
Российские военные эвакуировали кошку с котятами с передовой - РИА Новости, 13.10.2025
Российские военные эвакуировали кошку с котятами с передовой
Российские военнослужащие во время выполнения боевых задач эвакуировали кошку с котятами с передовой в тыловой район, рассказал РИА Новости оператор БПЛА... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T01:57:00+03:00
2025-10-13T01:57:00+03:00
2025-10-13T01:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047773636_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52f61a844d1fba72cc38a9b60c9692c5.jpg
https://ria.ru/20251012/vsu-2047852661.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047773636_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ce6f6588690c4082199fbc320fdc7672.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные эвакуировали кошку с котятами с передовой
Российские военные эвакуировали кошку и четверых котят с передовой
ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие во время выполнения боевых задач эвакуировали кошку с котятами с передовой в тыловой район, рассказал РИА Новости оператор БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Минус".
"Постоянно какие-то кошечки, собачки у нас на позиции - они становятся за несколько дней родными, не отвязываются и постоянно рядом. Изначально это была кошка, она с нами уже четыре месяца, но недавно у неё появились котята - теперь их пятеро", - поделился боец.
По его словам, животные часто приходят к позициям из ближайших населённых пунктов или даже из лесополос, где остаются без присмотра.
"Бывает, что животные приходят в лесополосу. Мы их оттуда эвакуировали. Это теперь наши домашние питомцы", - рассказал "Минус".