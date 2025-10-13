Ситуация для ВСУ у Красноармейска осложняется

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Ситуация под Красноармейском (украинское название - Покровск) в ДНР для украинских военных осложняется и приближается к критической, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на военного ВСУ Романа Кондратюка на фоне сообщений об успехах российских военных на красноармейском участке фронта в ДНР.

В воскресенье глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продолжают охват красноармейско-дмитровской агломерации, тяжелые бои идут в южной части Красноармейска и на подступах к городу.

"Ситуация под Покровском (Красноармейском - ред.) вновь приближается к критической", - приводит слова Кондратюка издание в Telegram-канале. Он добавляет, что российские войска заняли Котлиное и Удачное и продвигаются к шахтоуправлению "Покровское".

Кондратюк переживает, что если армия РФ возьмет под контроль шахту севернее Удачного, российские военные смогут выйти к Гришино и перерезать павлоградскую трассу, что фактически приведет к оперативному окружению Красноармейска.

Он также утверждает, что на юге города продолжаются уличные бои, добавив, что ситуация у Родинского остается для ВСУ крайне тяжелой, и призвав украинскую сторону готовиться "к худшему".