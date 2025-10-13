Рейтинг@Mail.ru
Ситуация для ВСУ у Красноармейска осложняется - РИА Новости, 13.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:47 13.10.2025
Ситуация для ВСУ у Красноармейска осложняется
Ситуация для ВСУ у Красноармейска осложняется - РИА Новости, 13.10.2025
Ситуация для ВСУ у Красноармейска осложняется
Ситуация под Красноармейском (украинское название - Покровск) в ДНР для украинских военных осложняется и приближается к критической, сообщает украинское издание РИА Новости, 13.10.2025
Ситуация для ВСУ у Красноармейска осложняется

На Украине ситуацию для ВСУ у Красноармейска описывают как близкую к критической

Боевая работа системы дистанционного минирования "Земледелие"
Боевая работа системы дистанционного минирования Земледелие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа системы дистанционного минирования "Земледелие". Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Ситуация под Красноармейском (украинское название - Покровск) в ДНР для украинских военных осложняется и приближается к критической, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на военного ВСУ Романа Кондратюка на фоне сообщений об успехах российских военных на красноармейском участке фронта в ДНР.
В воскресенье глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продолжают охват красноармейско-дмитровской агломерации, тяжелые бои идут в южной части Красноармейска и на подступах к городу.
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка в зоне СВО
"Это ад". На Западе забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО
11 октября, 22:21
"Ситуация под Покровском (Красноармейском - ред.) вновь приближается к критической", - приводит слова Кондратюка издание в Telegram-канале. Он добавляет, что российские войска заняли Котлиное и Удачное и продвигаются к шахтоуправлению "Покровское".
Кондратюк переживает, что если армия РФ возьмет под контроль шахту севернее Удачного, российские военные смогут выйти к Гришино и перерезать павлоградскую трассу, что фактически приведет к оперативному окружению Красноармейска.
Он также утверждает, что на юге города продолжаются уличные бои, добавив, что ситуация у Родинского остается для ВСУ крайне тяжелой, и призвав украинскую сторону готовиться "к худшему".
Красноармейск имеет решающее значение для группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов.
