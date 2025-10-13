https://ria.ru/20251013/sovet-2047918327.html
Совет ЕС согласовал снижение пошлин на ряд украинских продуктов
Совет ЕС в понедельник согласовал свою позицию о снижении или отмене таможенных пошлин на ряд ввозимых в страны ЕС сельскохозяйственных товаров Украины, включая РИА Новости, 13.10.2025
БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Совет ЕС в понедельник согласовал свою позицию о снижении или отмене таможенных пошлин на ряд ввозимых в страны ЕС сельскохозяйственных товаров Украины, включая молочные продукты, свежие фрукты и овощи и мясо, говорится в распространенном заявлении Совета.
"Сегодня Совет ЕС
принял решение о позиции ЕС в комитете по ассоциации ЕС-Украина (в торговой части) относительно снижения или отмены таможенных пошлин на ряд агропродовольственных товаров, таких как молочные продукты, свежие фрукты и овощи, мясо и мясные полуфабрикаты", - указывается в документе.
Сообщается также, что доступ на европейский рынок украинских "чувствительных товаров", таких как сахар, птица, яйца, пшеница, кукуруза и мёд, останется ограниченным.
Теперь решение может быть утверждено на заседании комитета по ассоциации ЕС и Украины
