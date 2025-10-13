Рейтинг@Mail.ru
13.10.2025

Совет ЕС согласовал снижение пошлин на ряд украинских продуктов
11:39 13.10.2025
Совет ЕС согласовал снижение пошлин на ряд украинских продуктов
Совет ЕС в понедельник согласовал свою позицию о снижении или отмене таможенных пошлин на ряд ввозимых в страны ЕС сельскохозяйственных товаров Украины
в мире, украина, евросоюз
В мире, Украина, Евросоюз
Совет ЕС согласовал снижение пошлин на ряд украинских продуктов

Совет ЕС согласовал снижение или отмену таможенных пошлин на украинские продукты

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Совет ЕС в понедельник согласовал свою позицию о снижении или отмене таможенных пошлин на ряд ввозимых в страны ЕС сельскохозяйственных товаров Украины, включая молочные продукты, свежие фрукты и овощи и мясо, говорится в распространенном заявлении Совета.
"Сегодня Совет ЕС принял решение о позиции ЕС в комитете по ассоциации ЕС-Украина (в торговой части) относительно снижения или отмены таможенных пошлин на ряд агропродовольственных товаров, таких как молочные продукты, свежие фрукты и овощи, мясо и мясные полуфабрикаты", - указывается в документе.
Сообщается также, что доступ на европейский рынок украинских "чувствительных товаров", таких как сахар, птица, яйца, пшеница, кукуруза и мёд, останется ограниченным.
Теперь решение может быть утверждено на заседании комитета по ассоциации ЕС и Украины. -0-
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
ЕС прекратил беспошлинный ввоз украинских товаров
6 июня, 00:18
 
В миреУкраинаЕвросоюз
 
 
