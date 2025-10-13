Совет ЕС согласовал снижение пошлин на ряд украинских продуктов

БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Совет ЕС в понедельник согласовал свою позицию о снижении или отмене таможенных пошлин на ряд ввозимых в страны ЕС сельскохозяйственных товаров Украины, включая молочные продукты, свежие фрукты и овощи и мясо, говорится в распространенном заявлении Совета.