05:40 13.10.2025
В Московских лесопарках скоро впадет в спячку орешниковая соня
общество, москва, сергей бурмистров
Общество, Москва, Сергей Бурмистров
В Московских лесопарках скоро впадет в спячку орешниковая соня

Национальный парк "Лосиный остров". Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Орешниковая соня, один из самых миниатюрных и редких обитателей московских природных территорий, впадет в глубокую спячку к середине октября, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже пяти градусов, сообщил РИА Новости начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
"С наступлением устойчивых холодов орешниковая соня - один из самых миниатюрных и редких обитателей московских природных территорий - впадает в зимнюю спячку. Это естественный физиологический процесс, характерный для многих мелких млекопитающих, который позволяет пережить период низких температур и дефицит корма. Орешниковая соня начинает готовиться к спячке уже в конце августа - начале сентября: активно накапливает жировые запасы, устраивает уютное гнездо в дуплах деревьев или старых птичьих гнездах, утепляя его мхом, лишайниками и сухой листвой. К середине октября, когда среднесуточная температура опускается ниже плюс пяти градусов, зверек впадает в глубокую спячку, которая может длиться до апреля", - рассказал Бурмистров.
По словам специалиста, в особенно холодную зиму соня может просыпаться лишь на короткие периоды, чтобы сменить позу или перебраться в более теплое место, но зверек не выходит на поиски пищи. Температура тела у спящей сони снижается почти до нуля градусов, а частота дыхания и сердцебиения замедляется в десятки раз, что позволяет экономить энергию и выживать без еды в течение нескольких месяцев.
"Если вы обнаружили соню в состоянии спячки - например, при уборке садового участка или в старом дупле - не следует тревожить зверька. Попытки погреть или покормить его могут нарушить естественный цикл зимовки и привести к истощению", - подчеркнул он.
Специалист напомнил, что орешниковая соня занесена в Красную книгу Москвы как редкий и исчезающий вид. Она обитает в самых крупных лесных массивах города, где сохранились участки старовозрастных широколиственных лесов с доминированием дуба и хорошо развитым подлеском из лещины и других лесных кустарников. Любое вмешательство в ее зимовальные убежища может нанести серьезный ущерб здоровью животного.
