В Московских лесопарках скоро впадет в спячку орешниковая соня

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Орешниковая соня, один из самых миниатюрных и редких обитателей московских природных территорий, впадет в глубокую спячку к середине октября, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже пяти градусов, сообщил РИА Новости начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

По словам специалиста, в особенно холодную зиму соня может просыпаться лишь на короткие периоды, чтобы сменить позу или перебраться в более теплое место, но зверек не выходит на поиски пищи. Температура тела у спящей сони снижается почти до нуля градусов, а частота дыхания и сердцебиения замедляется в десятки раз, что позволяет экономить энергию и выживать без еды в течение нескольких месяцев.