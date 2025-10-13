Рейтинг@Mail.ru
13:18 13.10.2025 (обновлено: 13:19 13.10.2025)
СМИ назвали одну из причин достижения соглашения по Газе
Личная встреча посланников президента США Дональда Трампа и руководства палестинского движения ХАМАС на прошлой неделе помогла достижению соглашения по сектору... РИА Новости, 13.10.2025
сша, египет, дональд трамп, хамас, в мире
США, Египет, Дональд Трамп, ХАМАС, В мире
СМИ назвали одну из причин достижения соглашения по Газе

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Личная встреча посланников президента США Дональда Трампа и руководства палестинского движения ХАМАС на прошлой неделе помогла достижению соглашения по сектору Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
"Встреча в прошлую среду между посланниками президента Трампа и лидерами ХАМАС помогла заключению мирного соглашения по Газе", - говорится в сообщении портала.
Отмечается, что встреча в Египте стала вторым по значимости прямым контактом администрации Трампа и ХАМАС.
Президент США Дональд Трамп в кнессете. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп назвал Израиль сильным государством
СШАЕгипетДональд ТрампХАМАСВ мире
 
 
