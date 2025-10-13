https://ria.ru/20251013/soglashenie-2047941996.html
СМИ назвали одну из причин достижения соглашения по Газе
СМИ назвали одну из причин достижения соглашения по Газе - РИА Новости, 13.10.2025
СМИ назвали одну из причин достижения соглашения по Газе
Личная встреча посланников президента США Дональда Трампа и руководства палестинского движения ХАМАС на прошлой неделе помогла достижению соглашения по сектору... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T13:18:00+03:00
2025-10-13T13:18:00+03:00
2025-10-13T13:19:00+03:00
сша
египет
дональд трамп
хамас
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112649_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e178901674c68273c61c37f1eeafdac3.jpg
https://ria.ru/20251013/tramp-2047939171.html
сша
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112649_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f9e772e4fcb340bb20cc0b98cc1e077d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, египет, дональд трамп, хамас, в мире
США, Египет, Дональд Трамп, ХАМАС, В мире
СМИ назвали одну из причин достижения соглашения по Газе
Axios оценил роль Трампа в достижении соглашения по Газе