Застрявших в горах в Сочи туристов эвакуировали на базу МЧС

КРАСНОДАР, 13 окт — РИА Новости. Туристов, застрявших в горах Сочи, эвакуировали вертолетом, сообщили журналистам в главке МЧС по Краснодарскому краю.

"Туристскую группу доставили на базу Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в поселке Навагинка. Состояние людей удовлетворительное, в госпитализации не нуждаются", — говорится в релизе.