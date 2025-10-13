Рейтинг@Mail.ru
Застрявших в горах в Сочи туристов эвакуировали на базу МЧС
10:07 13.10.2025 (обновлено: 10:51 13.10.2025)
Застрявших в горах в Сочи туристов эвакуировали на базу МЧС
Застрявших в горах в Сочи туристов эвакуировали на базу МЧС - РИА Новости, 13.10.2025
Застрявших в горах в Сочи туристов эвакуировали на базу МЧС
Туристов, застрявших в горах Сочи, эвакуировали вертолетом, сообщили журналистам в главке МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 13.10.2025
сочи
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
россия
краснодарский край
сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сочи, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Застрявших в горах в Сочи туристов эвакуировали на базу МЧС

Спасатели эвакуировали застрявших в горах в Сочи туристов на базу МЧС

© МЧС РоссииЭвакуация туристов в Сочи
Эвакуация туристов в Сочи - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© МЧС России
Эвакуация туристов в Сочи
КРАСНОДАР, 13 окт — РИА Новости. Туристов, застрявших в горах Сочи, эвакуировали вертолетом, сообщили журналистам в главке МЧС по Краснодарскому краю.
"Туристскую группу доставили на базу Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в поселке Навагинка. Состояние людей удовлетворительное, в госпитализации не нуждаются", — говорится в релизе.
Группа туристов из восьми человек, среди которых были дети десяти и 13 лет, отправилась в поход по маршруту горнолыжный комплекс "Газпром" — поляна Пихтовая — лагерь Холодный — метеостанция "Джуга". Они оказались отрезанными из-за резкого подъема воды в реке Уруштен после продолжительных дождей.
Двое альпинистов сорвались со скалы при подъеме на гору Фишт в Адыгее
СочиРоссияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
