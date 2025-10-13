Рейтинг@Mail.ru
В Москве пошел первый снег
08:33 13.10.2025
В Москве пошел первый снег
В Москве пошел первый снег
2025
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Первый снег пошел на юго-востоке Москвы в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
Температура воздуха в столице сейчас плюс 4 градуса.
Снег пошел накануне православного праздника Покров, который отмечается 14 октября.
Снег на Покров по народным приметам означает долгую и снежную зиму.
Зима - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Метеоролог допустил аномально холодную зиму в ближайшие годы
11 октября, 03:31
 
