В Москве пошел первый снег
В Москве пошел первый снег
В Москве пошел первый снег
Первый снег пошел на юго-востоке Москвы в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
