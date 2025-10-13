Парк и общественный центр обустроят на месте ипподрома в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 окт - РИА Новости. Городской парк и культурно-досуговые пространства появятся в центре Ростова-на-Дону на месте ипподрома, который собственник принял решение закрыть, сообщил губернатор Юрий Слюсарь на совещании.

По его данным, собственник земли - краснодарская девелоперская компания "Неометрия" - принял решение о закрытии ростовского ипподрома и строительстве на этом месте многоквартирных домов.

"Мы не вправе диктовать новому собственнику объекта, что ему делать со своим активом. Но мы точно не дадим построить то, что компания там собиралась строить, - безликую многоэтажную застройку. Там будет большой парк, как я и говорил раньше, с организацией культурно-досуговых пространств, которых остро не хватает в городе", - сказал Слюсарь.

Также там могут появиться несколько зданий, которые станут архитектурными доминантами. "Они должны не портить облик города, а наоборот, украшать его. Там может разместиться комфортное жилье со всей необходимой инфраструктурой. Но в центре все равно будет парк. Двух мнений тут быть не может", - отметил губернатор.

Предполагается, что городской парк разобьют на площади не менее 18 гектаров, в нем будет общественный центр, зрительный зал, выставочное пространство. Территория парка будет состоять из нескольких функциональных зон и учитывать интересы всех групп горожан.