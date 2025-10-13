https://ria.ru/20251013/slyusar-2048053702.html
Парк и общественный центр обустроят на месте ипподрома в Ростове-на-Дону
Парк и общественный центр обустроят на месте ипподрома в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 13.10.2025
Парк и общественный центр обустроят на месте ипподрома в Ростове-на-Дону
Городской парк и культурно-досуговые пространства появятся в центре Ростова-на-Дону на месте ипподрома, который собственник принял решение закрыть, сообщил... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T19:56:00+03:00
2025-10-13T19:56:00+03:00
2025-10-13T19:56:00+03:00
ростовская область
ростов-на-дону
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758029256_0:201:2930:1849_1920x0_80_0_0_a5ea82bde2c9b0f6132d97b89ece1508.jpg
https://ria.ru/20251010/taganrog-2047563972.html
https://ria.ru/20251013/stanitsa-2047952243.html
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758029256_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_7726520cc88829a51b234469c764cbe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, юрий слюсарь
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Юрий Слюсарь
Парк и общественный центр обустроят на месте ипподрома в Ростове-на-Дону
Слюсарь: парк и общественный центр появятся в Ростове-на-Дону на месте ипподрома
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 окт - РИА Новости. Городской парк и культурно-досуговые пространства появятся в центре Ростова-на-Дону на месте ипподрома, который собственник принял решение закрыть, сообщил губернатор Юрий Слюсарь на совещании.
По его данным, собственник земли - краснодарская девелоперская компания "Неометрия" - принял решение о закрытии ростовского ипподрома и строительстве на этом месте многоквартирных домов.
"Мы не вправе диктовать новому собственнику объекта, что ему делать со своим активом. Но мы точно не дадим построить то, что компания там собиралась строить, - безликую многоэтажную застройку. Там будет большой парк, как я и говорил раньше, с организацией культурно-досуговых пространств, которых остро не хватает в городе", - сказал Слюсарь.
Также там могут появиться несколько зданий, которые станут архитектурными доминантами. "Они должны не портить облик города, а наоборот, украшать его. Там может разместиться комфортное жилье со всей необходимой инфраструктурой. Но в центре все равно будет парк. Двух мнений тут быть не может", - отметил губернатор.
Предполагается, что городской парк разобьют на площади не менее 18 гектаров, в нем будет общественный центр, зрительный зал, выставочное пространство. Территория парка будет состоять из нескольких функциональных зон и учитывать интересы всех групп горожан.
При закрытии ипподрома остается вопрос, где проводить тренировки лошадей. Слюсарь поручил организовать встречу с представителями коневодческой отрасли, чтобы обсудить проблемные вопросы.