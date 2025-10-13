https://ria.ru/20251013/slovakiya-2047936735.html
МВД Словакии назвало предварительную причину столкновения поездов
Предварительной причиной столкновения поездов на востоке Словакии могла быть невнимательность машиниста одного из составов, сообщает словацкий портал Dennik N... РИА Новости, 13.10.2025
