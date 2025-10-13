Рейтинг@Mail.ru
МВД Словакии назвало предварительную причину столкновения поездов
12:55 13.10.2025
МВД Словакии назвало предварительную причину столкновения поездов
МВД Словакии назвало предварительную причину столкновения поездов
2025
МВД Словакии назвало предварительную причину столкновения поездов

Столкновение поездов в Словакии. Что известно о причинах

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Предварительной причиной столкновения поездов на востоке Словакии могла быть невнимательность машиниста одного из составов, сообщает словацкий портал Dennik N со ссылкой на главу МВД страны Матуша Шутай-Эштока.
"Министр внутренних дел сообщил, что предварительной причиной аварии стала "невнимательность машиниста одного из составов". Он отметил, что это лишь предварительная причина, и с ней необходимо работать", - сказано в сообщении на сайте издания.
На месте столкновения поездов в Словакии. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Словакии столкнулись поезда, пострадали 20 человек
