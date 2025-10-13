https://ria.ru/20251013/slovakiya-2047936286.html
При ЧП с поездами в Словакии пострадали около ста человек
При ЧП с поездами в Словакии пострадали около ста человек - РИА Новости, 13.10.2025
При ЧП с поездами в Словакии пострадали около ста человек
ОКОЛО 100 ЧЕЛОВЕК ПОСТРАДАЛИ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ ПОЕЗДОВ В СЛОВАКИИ – ПОРТАЛ DENNIK N СО ССЫЛКОЙ НА ГЛАВУ МВД РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T12:51:00+03:00
2025-10-13T12:51:00+03:00
2025-10-13T12:51:00+03:00
в мире
словакия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047927473_0:361:1200:1036_1920x0_80_0_0_016b722f39045669a1ab91bc855ef77e.jpg
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047927473_0:248:1200:1148_1920x0_80_0_0_24fe8deeaae83859ea72b43357c0a965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия
При ЧП с поездами в Словакии пострадали около ста человек
При столкновении поездов в Словакии пострадали около ста человек
ОКОЛО 100 ЧЕЛОВЕК ПОСТРАДАЛИ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ ПОЕЗДОВ В СЛОВАКИИ – ПОРТАЛ DENNIK N СО ССЫЛКОЙ НА ГЛАВУ МВД