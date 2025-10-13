В Словакии рассказали о состоянии пассажиров столкнувшихся поездов

БРАТИСЛАВА, 13 окт - РИА Новости. Из примерно 100 пассажиров, находившихся в двух столкнувшихся в понедельник на востоке Словакии скорых поездов, семь человек получили очень тяжелые ранения, еще около 50 человек получили ранения средней и легкой тяжести, сообщил новостной телеканал Из примерно 100 пассажиров, находившихся в двух столкнувшихся в понедельник на востоке Словакии скорых поездов, семь человек получили очень тяжелые ранения, еще около 50 человек получили ранения средней и легкой тяжести, сообщил новостной телеканал ТА3

"В результате лобового столкновения двух скорых пассажирских поездов на трассе Зволен (в центре страны) – Кошице (на востоке страны) – Зволен, в районе города Рожнява на востоке республики, ранения очень тяжелой степени получили семь человек. Все они были вертолетами доставлены в больницы городов Кошице и Прешов (оба – на востоке страны) в критическом состоянии. После того, как этим раненым были сделаны операции, их жизнь находится вне опасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще около 50 человек при аварии поездов получили ранения средней и легкой тяжести. Около половины из них продолжает находиться в больницах, остальные после того, как были осмотрены медиками, отпущены из больниц для домашнего лечения. Среди легко пострадавших была одна беременная местная жительница и одна гражданка Вьетнама

Полиция вместе с экспертами из управления железных дорог республики приступили к расследованию причин происшедшего. Согласно первоначальной оценке, столкновение произошло в результате того, что машинист одного из поездов не пропустил встречный поезд в районе тоннеля, перед которым две железнодорожных колеи сходятся в одну, и машинист поезда, перед которым загорелся сигнал "Стоп!", должен остановиться и пропустить едущий навстречу поезд. На трассах, оборудованных современной автоматикой, остановку поезда в случае, если машинист прозевает сигнал "Стоп!", берут на себя приборы в кабине машиниста.

Как сообщил телеканалу глава Ассоциации профсоюзов промышленности и транспорта Андрей Лаш, словацкие железные дороги уже давно отстают в области цифровизации, автоматизации и технологий безопасности.

« "В Словакии из 3,6 тысячи километров путей современной системой безопасности ETCS оснащены лишь менее 250 километров. Это участки Братислава - Жилина и Жилина - Чадца (оба – на западе страны). Больше нигде такой системы нет. Только 11 процентов путей управляются дистанционно", - сказал Лаш.