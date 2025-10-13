Рейтинг@Mail.ru
На востоке Испании из-за ливней пострадали 18 человек
18:51 13.10.2025
На востоке Испании из-за ливней пострадали 18 человек
На востоке Испании из-за ливней пострадали 18 человек - РИА Новости, 13.10.2025
На востоке Испании из-за ливней пострадали 18 человек
Критическая ситуация сложилась на средиземноморском побережье Испании из-за мощного шторма "Алиса", который обрушился на регионы Каталонии, Валенсии и... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T18:51:00+03:00
2025-10-13T18:51:00+03:00
в мире
испания
каталония
валенсия (область)
испания
каталония
валенсия (область)
в мире, испания, каталония, валенсия (область)
В мире, Испания, Каталония, Валенсия (область)
На востоке Испании из-за ливней пострадали 18 человек

Наводнение в Испании
Наводнение в Испании - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Наводнение в Испании. Архивное фото
МАДРИД, 13 окт - РИА Новости. Критическая ситуация сложилась на средиземноморском побережье Испании из-за мощного шторма "Алиса", который обрушился на регионы Каталонии, Валенсии и Балеарских островов, сообщает в понедельник новостное агентство EFE.
«
"Шторм "Алиса" продолжает вызывать проливные и рекордные дожди в районах средиземноморского побережья Испании, особенно в Таррагоне и на Балеарских островах… В Каталонии, где в провинции Таррагона выпало 280 литров на квадратный метр, из-за стихии пострадали как минимум 18 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии", - передает агентство.
В южной части провинции Валенсия введено красное (экстремальное) предупреждение. В этом регионе выпало до 120 литров осадков на квадратный метр. В Каталонии из-за непогоды были отменены занятия в 238 школах, что затронуло жизнь 59 тысяч учеников.
После проливных дождей вода затопила первые этажи некоторых домов, магазинов и подземные парковки. В отдельных районах уровень воды оказался настолько высоким, что легковые автомобили, припаркованные на улице, были почти полностью затоплены.
Шторм удержится на востоке Испании и Балеарах до конца недели, однако уже со вторника синоптики прогнозируют постепенное улучшение погоды.
Ликвидация последствий проливных дождей в автономном сообществе Арагон, Испания - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Оператор железных дорог Испании созвал кризисный штаб из-за дождей
12 июля, 16:40
 
В миреИспанияКаталонияВаленсия (область)
 
 
