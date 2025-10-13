https://ria.ru/20251013/shtorm-2048036667.html
На востоке Испании из-за ливней пострадали 18 человек
МАДРИД, 13 окт - РИА Новости. Критическая ситуация сложилась на средиземноморском побережье Испании из-за мощного шторма "Алиса", который обрушился на регионы Каталонии, Валенсии и Балеарских островов, сообщает в понедельник новостное агентство EFE.
"Шторм "Алиса" продолжает вызывать проливные и рекордные дожди в районах средиземноморского побережья Испании
, особенно в Таррагоне
и на Балеарских островах
… В Каталонии
, где в провинции Таррагона выпало 280 литров на квадратный метр, из-за стихии пострадали как минимум 18 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии", - передает агентство.
В южной части провинции Валенсия
введено красное (экстремальное) предупреждение. В этом регионе выпало до 120 литров осадков на квадратный метр. В Каталонии из-за непогоды были отменены занятия в 238 школах, что затронуло жизнь 59 тысяч учеников.
После проливных дождей вода затопила первые этажи некоторых домов, магазинов и подземные парковки. В отдельных районах уровень воды оказался настолько высоким, что легковые автомобили, припаркованные на улице, были почти полностью затоплены.
Шторм удержится на востоке Испании и Балеарах до конца недели, однако уже со вторника синоптики прогнозируют постепенное улучшение погоды.