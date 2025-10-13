Въезжающих в шенгенскую зону россиян предупредили о возможных очередях

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Посольство России в Бельгии предупреждает о возможных очередях на пунктах пропуска на границах шенгенской зоны на фоне изменения процедуры ее пересечения для иностранцев.
На прошлой неделе Еврокомиссия сообщала, что страны Евросоюза с 12 октября начнут регистрировать данные иностранцев на границах в электронном виде для повышения эффективности контроля и борьбы с нарушениями, при пересечении внешних границ ЕС для краткосрочного пребывания (90 дней в течение любого 180-дневного периода) будут сниматься отпечатки пальцев и делаться фотография.
"Рекомендуется планировать Ваши поездки, закладывая дополнительное время на прохождение паспортного контроля и подачу биометрических данных... На начальном этапе эксплуатации системы возможны очереди в пунктах пропуска", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
Уточняется, что новые правила должны начать действовать во всех пунктах пропуска на внешних границах шенгенской зоны к 10 апреля 2026 года.
