Въезжающих в шенгенскую зону россиян предупредили о возможных очередях
21:28 13.10.2025
Въезжающих в шенгенскую зону россиян предупредили о возможных очередях
в мире
россия
бельгия
еврокомиссия
евросоюз
в мире, россия, бельгия, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Россия, Бельгия, Еврокомиссия, Евросоюз
Въезжающих в шенгенскую зону россиян предупредили о возможных очередях

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Посольство России в Бельгии предупреждает о возможных очередях на пунктах пропуска на границах шенгенской зоны на фоне изменения процедуры ее пересечения для иностранцев.
На прошлой неделе Еврокомиссия сообщала, что страны Евросоюза с 12 октября начнут регистрировать данные иностранцев на границах в электронном виде для повышения эффективности контроля и борьбы с нарушениями, при пересечении внешних границ ЕС для краткосрочного пребывания (90 дней в течение любого 180-дневного периода) будут сниматься отпечатки пальцев и делаться фотография.
"Рекомендуется планировать Ваши поездки, закладывая дополнительное время на прохождение паспортного контроля и подачу биометрических данных... На начальном этапе эксплуатации системы возможны очереди в пунктах пропуска", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

Уточняется, что новые правила должны начать действовать во всех пунктах пропуска на внешних границах шенгенской зоны к 10 апреля 2026 года.
Паспорт и посадочные талоны - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
МИД напомнил россиянам о новых правилах въезда в ЕС
11 октября, 15:49
 
