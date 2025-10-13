Рейтинг@Mail.ru
Шатдаун уже начинает влиять на экономику США, заявил Бессент - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 13.10.2025дополняется ...
https://ria.ru/20251013/shatdaun-2047979488.html
Шатдаун уже начинает влиять на экономику США, заявил Бессент
Шатдаун уже начинает влиять на экономику США, заявил Бессент - РИА Новости, 13.10.2025
Шатдаун уже начинает влиять на экономику США, заявил Бессент
РИА Новости РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T15:33:00+03:00
2025-10-13T15:33:00+03:00
в мире
сша
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035706903_0:159:1984:1275_1920x0_80_0_0_83153daaa9d01e03bedee2ee08835220.jpg
https://ria.ru/20251010/ssha-2047616472.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035706903_127:0:1984:1393_1920x0_80_0_0_5c7f22ebc50665c3bf4ab355a723947f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, скотт бессент
В мире, США, Скотт Бессент
Шатдаун уже начинает влиять на экономику США, заявил Бессент

Шатдаун и экономика США. Заявления Бессента

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИА Новости
Бессент заявил, что приостановка работы правительства США уже начинает влиять на экономику страны, на жизнь людей
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В США начались массовые увольнения федеральных служащих
10 октября, 20:01
 
В миреСШАСкотт Бессент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала