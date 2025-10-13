Еще 64 городские территории благоустроят в Калужской области по нацпроекту

КАЛУГА, 13 окт – РИА Новости. Еще 64 общественные территории в Калужской области благоустроят в этом году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Владислав Шапша.

"Еще 64 общественные территории в регионе приводим в порядок в этом году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Вот несколько примеров: в Думиничах продолжилось обновление сквера у Вечного огня; в Сосенском благоустроен Сквер Памяти; в Малоярославце - территория около городского ЗАГСа; в Перемышле - площадь Свободы; в Обнинске - сквер на улице Жолио-Кюри", - написал Шапша в своем Telegram-канале.

Губернатор рассказал, что за девять лет реализации проекта в регионе обновили более 650 парков, скверов, набережных.

По словам главы региона, самое главное в проекте - участие жителей. "Люди сами определяют, какие территории надо привести в порядок в первую очередь. В этот раз калужане вновь в числе самых активных во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору объектов благоустройства. Спасибо жителям области за это", - подчеркнул губернатор.