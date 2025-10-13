Рейтинг@Mail.ru
14:14 13.10.2025
Еще 64 городские территории благоустроят в Калужской области по нацпроекту

Шапша: 64 общественные территории в Калужской области благоустроят по нацпроекту

© Pixabay / photochuВид на Боровск
Вид на Боровск - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Pixabay / photochu
Вид на Боровск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛУГА, 13 окт – РИА Новости. Еще 64 общественные территории в Калужской области благоустроят в этом году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Еще 64 общественные территории в регионе приводим в порядок в этом году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Вот несколько примеров: в Думиничах продолжилось обновление сквера у Вечного огня; в Сосенском благоустроен Сквер Памяти; в Малоярославце - территория около городского ЗАГСа; в Перемышле - площадь Свободы; в Обнинске - сквер на улице Жолио-Кюри", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Шапша стал модератором дискуссии о трудоустройстве ветеранов СВО
29 сентября, 19:45
Губернатор рассказал, что за девять лет реализации проекта в регионе обновили более 650 парков, скверов, набережных.
По словам главы региона, самое главное в проекте - участие жителей. "Люди сами определяют, какие территории надо привести в порядок в первую очередь. В этот раз калужане вновь в числе самых активных во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору объектов благоустройства. Спасибо жителям области за это", - подчеркнул губернатор.
Шапша поставил задачу главам городских и муниципальных округов не снижать контроль за реализацией таких проектов, следить за своевременной контрактацией, качеством и сроками работ. По его словам, люди отмечают позитивные изменения в облике населенных пунктов, многие проекты становятся настоящими "изюминками", которые привлекают туристов в Калужскую область.
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Калужская область улучшила показатели в сфере инновационной деятельности
11 октября, 13:39
 
