Сессия "Сделано в России" будет посвящена развитию глобальных связей

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Главное событие международного экспортного форума "Сделано в России" - пленарная дискуссия "Россия - миру. Укрепляя доверие, развивая глобальные связи" - станет центральной площадкой для обсуждения будущего российского экспорта в условиях глобальных трансформаций, дискуссия соберет представителей власти и институтов развития лидеров крупного и малого бизнеса, деятелей культуры и лидеров мнения, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).

"Как вырастить конкурентоспособные компании? Какие направления и продукты окажутся востребованными в ближайшие десять лет? Как эффективно организовать технологические кооперации? Герои экспорта - кто сегодня стимулирует технологическое развитие внутри страны и транслирует миру высокие темпы технологического прогресса в России? Какие прорывные идеи и проекты могут стать драйверами формирования глобальной идентичности страны, способной не только экспортировать товары, но и вдохновлять мир ценностями, традициями и современными достижениями России? Эти и другие вопросы обсудят приглашенные спикеры дискуссии", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание будет уделено продвижению национального бренда "Сделано в России", который стал не просто символом гордости за отечественные достижения, но и воплощением вклада российских компаний в глобальную экономику.

Модерировать дискуссию будут генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и генеральный директор информационного агентства России ТАСС Андрей Кондрашов.

"Несырьевой неэнергетический экспорт является стратегическим фундаментом стабильности, снижения зависимости от сырьевых рынков и основой для выстраивания многосторонних отношений с дружественными странами. Укрепление имиджа российских товаров и уникальных разработок под нацбрендом "Сделано в России" - ключевой аспект этого присутствия, позволяющий формировать лояльное сообщество потребителей вокруг российского бренда", - уточнила Никишина.

Регистрация на Международный экспортный форум "Сделано в России" открыта до 13 октября на официальном сайте (включительно). Участие бесплатное. В рамках форума с 1 сентября по 22 октября РЭЦ организует масштабную выставку Made in Russia в экспозиции Национального центра "Россия", где продемонстрированы достижения отечественных экспортеров. Посетить экспозицию можно бесплатно после регистрации на сайте национального центра. Партнер деловой программы - правительство Москвы. Национальный бренд "Сделано в России" Российский экспортный центр продвигает совместно с Фондом "Росконгресс".