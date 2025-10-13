Рейтинг@Mail.ru
Сессия "Сделано в России" будет посвящена развитию глобальных связей - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/sessiya-2047971229.html
Сессия "Сделано в России" будет посвящена развитию глобальных связей
Сессия "Сделано в России" будет посвящена развитию глобальных связей - РИА Новости, 13.10.2025
Сессия "Сделано в России" будет посвящена развитию глобальных связей
Главное событие международного экспортного форума "Сделано в России" - пленарная дискуссия "Россия - миру. Укрепляя доверие, развивая глобальные связи" - станет РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T15:09:00+03:00
2025-10-13T15:09:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956813348_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c380e88306faad1832a1df4b4adfcac6.jpg
https://ria.ru/20251010/prodvizhenie-2047483742.html
https://ria.ru/20251010/sotrudnichestvo-2047491313.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956813348_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cd114b035b21ab21a5b9f8dc7f4ecbb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
Сессия "Сделано в России" будет посвящена развитию глобальных связей

Ключевая сессия "Сделано в России" будет посвящена развитию глобальных связей

© iStock.com / mapoДевушка заполняет бумаги
Девушка заполняет бумаги - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© iStock.com / mapo
Девушка заполняет бумаги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Главное событие международного экспортного форума "Сделано в России" - пленарная дискуссия "Россия - миру. Укрепляя доверие, развивая глобальные связи" - станет центральной площадкой для обсуждения будущего российского экспорта в условиях глобальных трансформаций, дискуссия соберет представителей власти и институтов развития лидеров крупного и малого бизнеса, деятелей культуры и лидеров мнения, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Как вырастить конкурентоспособные компании? Какие направления и продукты окажутся востребованными в ближайшие десять лет? Как эффективно организовать технологические кооперации? Герои экспорта - кто сегодня стимулирует технологическое развитие внутри страны и транслирует миру высокие темпы технологического прогресса в России? Какие прорывные идеи и проекты могут стать драйверами формирования глобальной идентичности страны, способной не только экспортировать товары, но и вдохновлять мир ценностями, традициями и современными достижениями России? Эти и другие вопросы обсудят приглашенные спикеры дискуссии", - говорится в сообщении.
Круглый стол Breaking Good. Российско-китайское партнерство в сфере кино, анимации и креативных индустрий на Международной конференции по креативной экономике - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
РЭЦ предлагает продвигать цифровой контент в Китае через блогеров
10 октября, 11:56
Отдельное внимание будет уделено продвижению национального бренда "Сделано в России", который стал не просто символом гордости за отечественные достижения, но и воплощением вклада российских компаний в глобальную экономику.
Модерировать дискуссию будут генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина и генеральный директор информационного агентства России ТАСС Андрей Кондрашов.
"Несырьевой неэнергетический экспорт является стратегическим фундаментом стабильности, снижения зависимости от сырьевых рынков и основой для выстраивания многосторонних отношений с дружественными странами. Укрепление имиджа российских товаров и уникальных разработок под нацбрендом "Сделано в России" - ключевой аспект этого присутствия, позволяющий формировать лояльное сообщество потребителей вокруг российского бренда", - уточнила Никишина.
Регистрация на Международный экспортный форум "Сделано в России" открыта до 13 октября на официальном сайте (включительно). Участие бесплатное. В рамках форума с 1 сентября по 22 октября РЭЦ организует масштабную выставку Made in Russia в экспозиции Национального центра "Россия", где продемонстрированы достижения отечественных экспортеров. Посетить экспозицию можно бесплатно после регистрации на сайте национального центра. Партнер деловой программы - правительство Москвы. Национальный бренд "Сделано в России" Российский экспортный центр продвигает совместно с Фондом "Росконгресс".
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Работа кинооператора - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Российско-тайскую кооперацию в сфере кино обсудят на "Сделано в России"
10 октября, 12:21
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала